HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2024-2025: Moncongbulo FC Gilas Cosmo JNE FC 4-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |13:40 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2024-2025: Moncongbulo FC Gilas Cosmo JNE FC 4-0
Moncongbulo FC menggilas Cosmo JNE FC 4-0 di pekan pertama Liga Futsal Profesional 2024-2025 (Foto: Instagram/@moncongbulo)
A
A
A

SUKOHARJO – Moncongbulo FC menggilas Cosmo JNE FC 4-0 di pekan pertamaLiga Futsal Profesional 2024-2025 (LFP 2024-2025). Pertandingan itu digelar di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024) siang WIB.

Cosmo JNE FC vs Moncongbulo FC (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)

Jalannya Pertandingan

Moncongbulo FC langsung tampil trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Azhar Rahman itu mengandalkan serangan cepat yang merepotkan pertahanan Cosmo JNE Jakarta.

Alhasil, Angga Yudistira mampu mencetak gol pertama untuk Moncongbulo FC. Setelah gol tersebut, Dewa Rizky dan kolega mencoba untuk langsung membalas.

Namun, serangan masif dari Cosmo JNE Jakarta belum membuahkan hasil. Sementara, Moncongbulo FC justru kembali menambah keunggulan lewat Angga Yudistira.

Pada akhirnya, Moncongbulo FC berhasil mengunci keunggulan atas Cosmo JNE Jakarta 2-0 di babak pertama. Beralih pada babak kedua, Cosmo JNE Jakarta menginisiasi permainan ofensif.

Halaman:
1 2
      
