Hasil Liga Futsal Profesional 2024-2025: Unggul FC Sikat Halus FC 4-3

Unggul FC menang 4-3 atas Halus FC di pekan pertama Liga Futsal Profesional 2024-2025 (Foto: Instagram/@unggulfcmalang)

SUKOHARJO – Unggul FC sukses mengalahkan Halus FC 4-3 di pekan pertama Liga Futsal Profesional 2024-2025 (LFP 2024-2025). Pertandingan itu digelar di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Unggul FC langsung tancap gas bermain ofensif sejak awal pertandingan. Tim asal Malang tersebut tak butuh waktu lama untuk menciptakan beberapa peluang berbahaya.

Hasilnya positif, dua gol mampu diciptakan Unggul FC pada lima menit awal pertandingan babak pertama. Adalah Andres Dwi dan Akhmad Khoeron yang sukses mencetak gol.

Setelah gol tersebut, Halus FC merespons dengan permainan defensif dan mengandalkan serangan balik cepat. Tim asal Jakarta itupun berhasil mengancam gawang Unggul FC beberapa kali.

Namun di pengujung babak pertama, Unggul FC kembali menambah keunggulan via tendangan keras Guntur Sulistyo. Pada akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Unggul FC atas Halus FC 3-0.

Memasuki babak kedua, Unggul FC kembali bermain agresif sejak awal pertandingan. Alhasil, mereka sukses mencetak gol keempat pada menit ke-23.