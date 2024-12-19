Jadwal Pro Futsal League 2024-2025 Pekan Ke-1: Ada Halus FC vs Unggul FC, hingga Bintang Timur Surabaya vs Sadakata United!

JADWAL Pro Futsal League 2024-2025 pekan ke-1 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya adalah Halus FC vs Unggul FC, hingga Bintang Timur Surabaya vs Sadakata United.

Ya, ajang Pro Futsal League 2024-2025 akan segera bergulir. Tepatnya, ajang ini akan mulai berlangsung pada Sabtu, 21 Desember 2024.

Ajang Pro Futsal League 2024-2025 sendiri akan dibuka dengan duel Halus FC vs Unggul FC. Seluruh pertandingan seri pertama akan digelar di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 21 hingga 22 Desember 2024.

Total, ada 12 tim yang akan berlaga di Pro Futsal League 2024-2025. Nantinya, akan ada 14 seri di Pro Futsal League musim ini yang total menggelas 132 pertandingan di fase pendahuluan.

Ya, Federasi Futsal Indonesia (FFI) menetapkan format baru untuk Pro Futsal League 2024-2025. Ajang ini akan dimulai dengan babak pendahuluan.

Nantinya, tim yang finis di posisi 1 hingga 8 pada klasemen akhir di babak pendahuluan akan melanjutkan perjalanan ke babak playoff Elite 8 atau perempatfinal. Nantinya, ada 16 pertandingan yang digelar di babak perempatfinal dengan format dua leg.