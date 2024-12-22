Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Cukur Moncongbulo FC 7-1

SUKOHARJO – Unggul FC melibas Moncongbulo FC 7-1 di hari kedua pekan pertama Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu digelar di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Minggu (22/12/2024) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan





Unggul FC langsung tancap gas menekan pertahanan Moncongbulo FC. Lima menit laga berjalan, Unggul FC sukses mencetak gol lewat aksi dari Pereira (5').

Setelah gol tersebut, Unggul FC tak menurunkan intensitas serangannya. Moncongbulo FC yang tertekan tak mampu berbuat banyak.

Gol kedua pun tercipta untuk Unggul FC via Andres Dwi (14'). Tertinggal dua gol, Moncongbulo FC mencoba untuk bermain lebih berani.

Serangan cepat akhirnya membuahkan hasil untuk anak asuh Azhar Rahman. Adalah Silfredo Alfred (16') yang berhasil membobol gawang Unggul FC untuk memperkecil ketertinggalan.

Akan tetapi, tak lama setelah itu, Unggul FC berhasil membalas via Andres Teran (17'). Jual beli serangan antara kedua tim terjadi di pengujung laga babak pertama. Namun, tidak ada gol tambahan tercipta hingga paruh pertama selesai.