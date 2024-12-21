Penyebab Halus FC Kalah 3-4 dari Unggul FC di Laga Pembuka Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Pelatih: Kami Sedikit Terlambat Panas

SUKOHARJO – Penyebab Halus FC kalah 3-4 dari Unggul FC di laga pembuka Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 terungkap. Pelatih Halus FC, Yola Hendro, menyebut timnya sedikit terlambat panas.

Alhasil, laga berakhir dengan kekalahan dramatis bagi Halus FC. Menurutnya, pertandingan perdana ini berlangsung di luar ekspektasinya.

Menurut Yola Hendro, hal tersebut merupakan salah satu risiko yang harus diterima Halus FC, mengingat mayoritas pemain adalah wajah baru. Sejumlah pemain bahkan untuk pertama kalinya tampil dalam pertandingan.

"Kami sedikit terlambat panas. Baru di awal babak kedua kami bisa bermain dengan reguler, " ujar Yola Hendro, sebagaimana keterangan pers yang diterima Okezone, Sabtu (21/12/2024).

Ya, Halus FC kalah tipis 3-4 dari Unggul FC. Pertemuan kedua tim yang digelar pada hari ini, Sabtu (21/12/2024) pagi WIB tersaji dalam laga pembuka Liga Futsal Profesional atau Pro Futsal League Indonesia (PFL) musim 2024-2025.

Unggul FC tampil impresif sejak awal laga. Gol cepat Andreas Dei di menit ke-2 membuka keunggulan tim asal Malang tersebut, yang kemudian digandakan Akhmad Khoeron di menit ke-5.

Menjelang akhir babak pertama, Guntur Sulistyo mencetak gol ketiga melalui tendangan keras di menit ke-19, membawa Unggul FC unggul 3-0.