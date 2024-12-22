Sayan Karmadi Puas Fafage Banua Sikat Kuda Laut Nusantara 1-0 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025

SUKOHARJO – Pelatih Fafage Banua, Sayan Karmadi, puas dengan kemenangan 1-0 atas Kuda Laut Nusantara di pekan pertama Pro Futsal League 2024-2025. Sebab, ia menilai lawan lebih segar dan tampil dengan kekuatan penuh.

Pertandingan itu berlangsung seru di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Sabtu 21 Desember 2024. Kedua tim saling jual beli serangan sejak menit awal.

Sayan mengatakan pertandingan tersebut melelahkan. Sebab, Fafage sebelumnya harus menghadapi beberapa laga jelang kompetisi.

"Sedangkan Kuda Laut dengan kondisi fresh, isinya beberapa pemain Pendekar yang sudah pengalaman, beberapa pemain (Timnas Futsal Indonesia) U-20, dan beberapa pemain potensial," ungkap Sayan.

Eks pemain Timnas Futsal Indonesia itu puas dengan hasil pertandingan. Namun, ia akan tetap melakukan evaluasi.

"Buat saya hasil ini baik buat kami, tapi banyak evaluasi untuk ke depan," jelas Sayan.

Fafage Banua tampil agresif dengan mengandalkan kecepatan serangan. Beberapa kali, tembakan keras mereka memaksa pertahanan Kuda Laut Nusantara bekerja keras.

Pada menit ke-15, Sunni Rizky mencetak gol lewat tendangan keras yang tak mampu dihentikan kiper Kuda Laut Nusantara. Tertinggal satu gol, tim promosi itu mencoba bangkit.

Skuad asuhan Andri Irawan melancarkan beberapa serangan berbahaya. Namun, usaha mereka belum membuahkan hasil hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Kuda Laut Nusantara berusaha mendominasi permainan dengan lebih banyak menguasai bola. Namun, pertahanan kokoh Fafage Banua membuat mereka kesulitan mencetak gol penyama kedudukan.

Di sisi lain, Fafage Banua juga terus mencoba menambah keunggulan, meski peluang yang tercipta gagal menjadi gol tambahan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Fafage Banua.