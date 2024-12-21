Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Fafage Banua Menang Tipis 1-0 atas Kuda Laut Nusantara!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |15:55 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Fafage Banua Menang Tipis 1-0 atas Kuda Laut Nusantara!
Para pemain Fafage Banua kala berlaga. (Foto: Instagram/@fafagebanua)
A
A
A

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Fafage Banua sukses meraih kemenangan atas Kuda Laut Nusantara dengan skor tipis 1-0.

Duel Fafage Banua vs Kuda Laut Nusantara digelar di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Sabtu (21/12/2024) siang WIB. Ini jadi laga pekan pertama Pro Futsal League Indonesia 2024-2025.

Fafage Banua vs Kuda Laut Nusantara

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Fafage Banua mengawali pertandingan dengan permainan agresif di babak pertama. Evan Soumilena dan kolega menghujani pertahanan Kuda Laut Nusantara dengan serangan cepat.

Tak hanya itu, tembakkan spekulatif juga menjadi andalan Fafage Banua. Hasilnya manis, Sunni Rizky berhasil membawa Fafage Banua unggul atas Kuda Laut Nusantara.

Setelah gol tersebut, Kuda Laut Nusantara merespons dengan permainan defensif. Tim besutan Andri Irawan itu tak mau melakukan kesalahan yang sama.

Meski demikian, Kuda Laut Nusantara sesekali mengancam pertahanan Fafage Banua dengan serangan balik cepat. Namun, tidak ada gol tambahan hingga babak pertama usai.

