Kisah Unik Jay Idzes, Bek Venezia FC yang Ternyata Pernah Perkuat Timnas Futsal Belanda Sebelum Bela Timnas Indonesia

KISAH unik Jay Idzes menarik diulas. Sebab, bek Venezia FC ini ternyata pernah perkuat Timnas Futsal belanda sebelum belea Timnas Indonesia.

Sosok Jay Idzes selalu mencuri perhatian. Sebab, dia bisa bekerja ciamik, baik kala membela klubnya asal Italia, yakni Venezia, ataupun Timnas Indonesia.

Teranyar, Jay Idzes sukses mencetak gol yang mampu membawa Venezia berbalik unggul sejenak atas Juventus dengan skor 2-1 atas laga lanjutan Liga Italia 2024-2025. Umpan tendangan bebas Hans Nicolussi Caviglia kala itu bisa disundul Idzes hingga menjadi gol.

Tetapi, pada akhirnya Venezia gagal menang. Laga berakhir imbang 2-2 karena gawang Venezia kebobolan di menit akhir via aksi Dusan Vlahovic (90+5’).

Di balik kariernya yang sukses di dunia sepakbola, ada fakta menarik dari sosok Jay Idzes. Ternyata, dirinya pernah membela Timnas Futsal Belanda.

Kisah Unik Jay Idzes

Jay Idzes lahir di Mierlo, Belanda pada 2 Juni 2000. Garis keturunan Indonesia diperolehnya dari kakek dan nenek. Kedua orangtua Jay Idzes kini juga masih tinggal di Belanda.

Minat dan bakat Jay Idzes dalam mengolah si kulit bundar mulai terlihat sejak usianya 7 tahun. Awal karier sepakbola Jay Idzes sendiri dimulai saat bergabung dengan salah satu klub amatir, SC Brabant, di Mierlo.

Ketika usia Jay Idzes menginjak 9 tahun, ia dilirik oleh pencari bakat dari klub top Belanda PSV Eindhoven. Selama 3 tahun, ia pun sempat menimba ilmu di akademi PSV.

Pada Juli 2020, Jay Idzes direkrut Go Ahead Eagles. Selama membela Go Ahead Eagles (2020-2023), Jay Idzes disebut Transfermarkt membuat 93 penampilan (7.036 menit). Ada 3 gol dan 5 assist yang dibuatnya pada kurun waktu tersebut.

Performanya di Belanda memikat klub Italia Venezia. Pada Juni 2023, klub Serie B itu merekrutnya dengan kontrak berdurasi 4 tahun.