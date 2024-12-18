Klasemen Sementara Grup B Piala AFF 2024 Kelar Laga Timnas Filipina vs Vietnam: Golden Star Warriors Kukuh di Puncak, Timnas Indonesia Dipepet Myanmar!

Berikut klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024. (Foto: VFF)

KLASEMEN sementara Grup B Piala AFF 2024 kelar laga Timnas Filipina vs Vietnam akan diulas Okezone. The Golden Stars -julukan Timnas Vietnam- pun masih kukuh bertengger di puncak klasemen sementara Grup B. Sementara itu, Timnas Indonesia kini dipepet ketat Myanmar.

Ya, duel sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Filipina vs Vietnam di Rizal Memoriam Stadium, Manila, pada Rabu (18/12/2024) malam WIB. Laga secara dramatis berakhir imbang 1-1.

Jarvey Gayoso jadi pemecah kebuntuan Filipina dalam laga yang sengit itu. Dia menjebol gawang Vietnam pada menit ke-68.

Awalnya, Filipina berhasil berhasil unggul 1-0 via gol Jarvey Gayoso pada menit ke-68. Sayangnya, kemenangan di depan mata Filipina harus sirna usai Vietnam mencetak gol pada masa injury time babak kedua lewat aksi Doan Ngoc Tan (90+7).

Hasil imbang ini membuat Vietnam masih kukuh di puncak klasemen sementara Grup B dengan 7 poin. Tepat di bawah Vietnam, juga masih ada Timnas Indonesia yang mengoleksi 4 poin.

Tetapi, Timnas Indonesia kini dipepet ketat Myanmar. Myanmar sukses merebut 3 poin tambahan usai menang dramatis atas Laos dengan skor 3-2 pada sore hari tadi. Alhasil, Myanmar mengemas 4 poin saat ini.

Filipina sendiri masih bertengger di urutan keempat pada klasemen sementara Grup B. Mendapat 1 poin tambahan, mereka kini mengoleksi 3 angka. Laos sendiri terkubur di dasar klasemen dengan 2 poin dari 4 laga yang telah dijalani.