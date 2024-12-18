Hasil Timnas Myanmar vs Laos di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Asian Lions Menang Dramatis 3-2!

HASIL Timnas Myanmar vs Laos di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah diketahui. Asian Lions -julukan Timnas Myanmar- sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2.

Laga sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Myanmar vs Laos dalam lanjutan Grup B Piala AFF 2024. Berlaga di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Rabu (18/12/2024) sore WIB, tiga gol Myanmar dicetak oleh Lwin Moe Aung (32’) dan brace Win Naing Tun (87’ dan 90+3’). Sementara Laos, mereka mencetak 2 gol via aksi Kydavone Souvanny (77’) dan Chony Waenpaseuth (81’).

Hasil ini membuat Myanmar ada di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup B dengan 4 poin. Sementara Laos, mereka ada di urutan kelima alias dasar klasemen Grup B dengan 2 poin. Myanmar pun masih menjaga asa lolos semifinal Piala AFF 2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim sama-sama bermain apik sejak awal laga. Pada menit ke-12, Laos memiliki peluang emas untuk pencetak gol lewat aksi Anousone Xaypanya yang menyambut umpan ciamik dari Chanthaviaxay Khounthouphone. Tetapi, bola tendangannya masih bisa dihalau kiper Myanmar.

Myanmar pun tak tinggal diam mendapati kondisi ini. Selang semenit kemudian, mereka bergantian mendapat peluang emas. Aung Kaung Mann menyambut umpan lambung dengan sundulannya. Tetapi bola masih melambung di atas mistar gawang.

Pada menit ke-32, Myanmar akhirnya memecah kebutuan. Ialah Lwin Moe Aung yang mencatatkan namanya di papan skor usai bola sundulannya bisa bersarang tepat ke gawang Laos.

Di sisa waktu pertandingan, tak ada gol tambahan yang tercipta. Myanmar pun memimpin dengan skor 1-0.