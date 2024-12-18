Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Myanmar vs Laos di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Asian Lions Menang Dramatis 3-2!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |19:36 WIB
Hasil Timnas Myanmar vs Laos di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Asian Lions Menang Dramatis 3-2!
Laga Timnas Myanmar vs Timnas Laos. (Foto: Instagram/@lff_official)
A
A
A

HASIL Timnas Myanmar vs Laos di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah diketahui. Asian Lions -julukan Timnas Myanmar- sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2.

Laga sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Myanmar vs Laos dalam lanjutan Grup B Piala AFF 2024. Berlaga di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Rabu (18/12/2024) sore WIB, tiga gol Myanmar dicetak oleh Lwin Moe Aung (32’) dan brace Win Naing Tun (87’ dan 90+3’). Sementara Laos, mereka mencetak 2 gol via aksi Kydavone Souvanny (77’) dan Chony Waenpaseuth (81’).

Timnas Myanmar vs Timnas Laos

Hasil ini membuat Myanmar ada di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup B dengan 4 poin. Sementara Laos, mereka ada di urutan kelima alias dasar klasemen Grup B dengan 2 poin. Myanmar pun masih menjaga asa lolos semifinal Piala AFF 2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim sama-sama bermain apik sejak awal laga. Pada menit ke-12, Laos memiliki peluang emas untuk pencetak gol lewat aksi Anousone Xaypanya yang menyambut umpan ciamik dari Chanthaviaxay Khounthouphone. Tetapi, bola tendangannya masih bisa dihalau kiper Myanmar.

Myanmar pun tak tinggal diam mendapati kondisi ini. Selang semenit kemudian, mereka bergantian mendapat peluang emas. Aung Kaung Mann menyambut umpan lambung dengan sundulannya. Tetapi bola masih melambung di atas mistar gawang.

Pada menit ke-32, Myanmar akhirnya memecah kebutuan. Ialah Lwin Moe Aung yang mencatatkan namanya di papan skor usai bola sundulannya bisa bersarang tepat ke gawang Laos.

Di sisa waktu pertandingan, tak ada gol tambahan yang tercipta. Myanmar pun memimpin dengan skor 1-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1659991/hasil-piala-aff-u16-2025-timnas-futsal-indonesia-gunduli-brunei-50-dqi.webp
Hasil Piala AFF U-16 2025: Timnas Futsal Indonesia Gunduli Brunei 5-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/sebastian_hertner.jpg
Tragedi Maut di Resor Ski! Mantan Pemain Timnas Jerman Tewas Jatuh dari Kereta Gantung, Istri Jadi Saksi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement