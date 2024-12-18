Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Menyentuh Nova Arianto untuk Pratama Arhan Cs Jelang Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |19:08 WIB
Pesan Menyentuh Nova Arianto untuk Pratama Arhan Cs Jelang Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

PESAN menyentuh dituliskan asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, jelang laga Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024. Pertemuan kedua tim itu dalam fase Grup B Piala AFF di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024.

Nova Arianto menyuntikkan motivasi kepada para pemain Timnas Indonesia jelang menghadapi laga krusial melawan Filipina. Dia berharap Pratama Arhan cs bisa menampilkan kinerja terbaik agar lolos ke semifinal.

Timnas Indonesia

"Untuk sebuah dedikasi dan kebanggaan yang akan menjadi cerita di kemudian hari, maka berbuatlah yang baik agar cerita itu akan menjadi cerita yang baik nantinya," kata Nova Arianto, dilansir dari laman Instagram pribadinya @novaarinato30, Rabu (18/12/2024).

Saat ini, Pratama Arhan dan kolega sudah berada di Solo guna mempersiapkan diri jelang laga kontra Filipina. Timnas Indonesia sendiri sangat butuh kemenangan saat melawan Filipina. Pasalnya, kemenangan akan membawa mereka ke babak semifinal Piala AFF 2024.

