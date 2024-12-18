Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Resmi Umumkan Ranking FIFA Terbaru Timnas Indonesia Besok, Naik atau Turun?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |17:49 WIB
FIFA Resmi Umumkan Ranking FIFA Terbaru Timnas Indonesia Besok, Naik atau Turun?
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

FIFA resmi mengumumkan ranking FIFA terbaru Timnas Indonesia pada Kamis, 19 Desember 2024. Apakah posisi Timnas Indonesia naik atau turun jika dibandingkan edisi November 2024?

Di ranking FIFA November 2024, Timnas Indonesia naik lima posisi dari peringkat 130 ke 125 dunia. Posisi Timnas Indonesia melonjak drastis karena menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 19 November 2024.

Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi

Namun, untuk ranking FIFA Desember 2024, posisi Timnas Indonesia diprediksi menurun. Penyebabnya karena skuad asuhan Shin Tae-yong mendapatkan hasil minor di ajang Piala AFF 2024.

Benar, Piala AFF 2024 tidak masuk ke dalam agenda FIFA. Namun, pertandingan Piala AFF 2024 tetap masuk perhitungan ranking FIFA, meski bobot poinnya kecil.

Timnas Indonesia memulai Grup B Piala AFF 2024 dengan hasil manis. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini menang 1-0 atas Myanmar sehingga mendapatkan tambahan 1,8 poin.

Halaman:
1 2
      
