BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang Berasal dari Liga 2, Nomor 1 Jadi Kiper Andalan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |17:36 WIB
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
2 pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang berasal di Liga 2 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Salah satuny ada kiper yang jadi andalan Shin Tae-yong saat ini di Piala AFF 2024.

Diketahui, Shin Tae-yong tak menurunkan skuad utamanya di Piala AFF 2024. Dia memilih memainkan para pemain muda yang rata-rata usia pemain hanya 20,33 tahun. Hal ini dilakukan karena Piala AFF 2024 sendiri tak masuk kalender FIFA sehingga sulit memanggil pemain utama.

Bahkan, Shin Tae-yong juga turut memanggil pemain yang mentas di Liga 2 Indonesia. Siapa saja mereka?

Berikut 2 pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang berasal di Liga 2:

2. Erlangga Setyo

Erlangga Setyo

Salah satu pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang berasal di Liga 2 adalah Erlangga Setyo. Dia merupakan kiper dari PSPS Pekanbaru.

Kiper berusia 21 tahun ini tengah menjalani masa pinjaman di PSPS Pekanbaru dari Persis Solo. Dia pun sudah mentas di 3 laga Liga 2 2024-2025 sejauh ini.

Sebelum dipanggil ke Timnas Indonesia senior, Erlangga Setyo pernah memperkuat Timnas Indonesia di sejumlah kelompok usia. Dia mencatatkan 1 caps di Timnas Indonesia U-20 dan 3 caps di Timnas Indonesia U-19.

