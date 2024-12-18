Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata PSSI soal Elkan Baggott yang Tak Kunjung Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |17:15 WIB
Elkan Baggott tak kunjung dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

ANGGOTA Exco PSSI, Arya Sinulingga, menegaskan tak dipanggilnya Elkan Baggott ke Timnas Indonesia semenjak kelar Piala Asia 2023 merupakan pilihan pelatih Shin Tae-yong. Arya Sinulingga menegaskan PSSI tak mau mengintervensi Shin Tae-yong dalam pemilihan pemain Timnas Indonesia.

Selepas Piala Asia 2023, Elkan Baggott tak lagi membela skuad Garuda. Laga Timnas Indonesia vs Australia yang dimenangkan skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- dengan skor 4-0 di 16 besar Piala Asia 2023, merupakan partai terakhir Elkan Baggott bersama skuad Garuda.

(Elkan Baggott tak pernah lagi membela Timnas Indonesia sejak Januari 2024. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

Pada Maret 2024, Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Baggott karena bek milik Ipswich Town itu mengalami cedera. Alasan cedera juga yang membuat Shin Tae-yong tidak menyertakan Elkan Baggott ke Piala Asia U-23 2024 yang digelar April 2024.

Namun, pada akhir April 2024, bek bertinggi badan 196 sentimeter itu mulai pulih dari cedera dan telah membela sang klub saat itu, Bristol Rovers. Alhasil, Shin Tae-yong memanggil Elkan Baggott untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 kontra Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024.

Hanya saja, Elkan Baggott menolak pemanggilan tersebut. Disinyalir, Elkan Baggott menolak karena sudah kadung janji liburan musim panas bersama sang kekasih, Kattie Marsden.

Sejak saat itulah Shin Tae-yong tak pernah lagi memperhitungkan Elkan Baggott. Shin Tae-yong tak pernah lagi memanggil Elkan Baggott pada FIFA Matchday Juni, September, Oktober dan November 2024.

Halaman:
1 2
      
