Jadwal Liga Futsal Profesional 2023-2024, 18-19 November 2023 di GOR Tegal Selatan

Pendekar United bakal tampil lagi di Liga Futsal Profesional 2023-2024 akhir pekan ini (Foto: Instagram/pendekarunited)

JADWAL Liga Futsal Profesional 2023-2024 pada 18-19 November 2023 akan dibahas di sini. Liga Futsal Profesional 2023-2024 pada akhir pekan ini akan digelar di GOR Tegal Selatan.

Seluruh tayangan pertandingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 bisa disaksikan secara live streaming di Vision+ dan RCTI+. Sejumlah tim, termasuk Black Steel, Pendekar United, dan Bintang Timur Surabaya (BTS) bakal tampil pada akhir pekan ini.

Ada 10 pertandingan yang bakal digelar selama akhir pekan ini. Pada Sabtu (18/11/2023), Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan dibuka dengan pertandingan antara Unggul FC vs Sadakata FC pada pukul 09.00 WIB.

Laga Big Match bakal tersaji setelah itu, dengan Pendekar United berhadapan kontra Black Steel FC. Sedangkan pertandingan ketiga mempertemukan BTS kontra Kinantan FC. Kedua pertandingan ini akan disiarkan langsung di MNC TV.

Pada sore harinya, pukul 15.00 WIB, Halus FC dan Cosmo JNE bakal saling jegal. Rangkaian pertandingan pada hari Sabtu 18 November 2023 bakal ditutup dengan pertemuan antara Giga FC kontra Kancil WHW.