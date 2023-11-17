Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Liga Futsal Profesional 2023-2024, 18-19 November 2023 di GOR Tegal Selatan

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |18:37 WIB
Jadwal Liga Futsal Profesional 2023-2024, 18-19 November 2023 di GOR Tegal Selatan
Pendekar United bakal tampil lagi di Liga Futsal Profesional 2023-2024 akhir pekan ini (Foto: Instagram/pendekarunited)
A
A
A

JADWAL Liga Futsal Profesional 2023-2024 pada 18-19 November 2023 akan dibahas di sini. Liga Futsal Profesional 2023-2024 pada akhir pekan ini akan digelar di GOR Tegal Selatan.

Seluruh tayangan pertandingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 bisa disaksikan secara live streaming di Vision+ dan RCTI+. Sejumlah tim, termasuk Black Steel, Pendekar United, dan Bintang Timur Surabaya (BTS) bakal tampil pada akhir pekan ini.

Pendekar United

Ada 10 pertandingan yang bakal digelar selama akhir pekan ini. Pada Sabtu (18/11/2023), Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan dibuka dengan pertandingan antara Unggul FC vs Sadakata FC pada pukul 09.00 WIB.

Laga Big Match bakal tersaji setelah itu, dengan Pendekar United berhadapan kontra Black Steel FC. Sedangkan pertandingan ketiga mempertemukan BTS kontra Kinantan FC. Kedua pertandingan ini akan disiarkan langsung di MNC TV.

Pada sore harinya, pukul 15.00 WIB, Halus FC dan Cosmo JNE bakal saling jegal. Rangkaian pertandingan pada hari Sabtu 18 November 2023 bakal ditutup dengan pertemuan antara Giga FC kontra Kancil WHW.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097722/hasil-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-unggul-fc-cukur-moncongbulo-fc-7-1-RMpsNnNfsy.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Cukur Moncongbulo FC 7-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097687/pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-pangsuma-fc-vs-blacksteel-papua-berakhir-3-3-ini-respons-kedua-tim-dvTUpx9dvN.jpeg
Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pangsuma FC vs Blacksteel Papua Berakhir 3-3, Ini Respons Kedua Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097670/sayan-karmadi-puas-fafage-banua-sikat-kuda-laut-nusantara-1-0-di-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-8VriwzsMkm.jpeg
Sayan Karmadi Puas Fafage Banua Sikat Kuda Laut Nusantara 1-0 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/51/3097530/hasil-liga-futsal-profesional-2024-2025-moncongbulo-fc-gilas-cosmo-jne-fc-4-0-RnDtQAhZgN.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024-2025: Moncongbulo FC Gilas Cosmo JNE FC 4-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650025/hasil-final-syed-modi-india-international-2025-dejanbernadine-juara-rmx.webp
Hasil Final Syed Modi India International 2025: Dejan/Bernadine Juara!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/shin_tae_yong.jpg
Komentar Mengejutkan Shin Tae-yong soal Gol Rizky Ridho yang Masuk Puskas Award
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement