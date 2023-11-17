Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Liechtenstein vs Timnas Portugal di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Cristiano Ronaldo Cetak Gol, Tim Tamu Menang 2-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |05:22 WIB
Hasil Timnas Liechtenstein vs Timnas Portugal di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Cristiano Ronaldo Cetak Gol, Tim Tamu Menang 2-0!
Timnas Portugal menang 2-0 atas Timnas Liechtenstein pada lanjutan Kualifikasi Piala Eropa 2024 (Foto: Reuters/Denis Balibouse)
VADUZ - Hasil Timnas Liechtenstein vs Timnas Portugal di Kualifikasi Piala Eropa 2024 sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Rheinpark, Vaduz, Jumat (17/11/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk tim tamu. 

Gol bagi Timnas Portugal dihasilkan oleh Cristiano Ronaldo (46') dan Joao Cancelo (57'). Hasil itu sekaligus memperpanjang kesempurnaan Selecao das Quinas di Kualifikasi Piala Eropa 2024.

Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Timnas Portugal atas Timnas Liechtenstein (Foto: Reuters/Denis Balibouse)

Jalannya Pertandingan

Tiket ke putaran final Piala Eropa 2024 sejatinya sudah diamankan Portugal sejak beberapa matchday lalu. Namun, anak asuh Roberto Martinez tetap tampil dominan pada laga ini sejak menit pertama.

Bahkan, Portugal mencatatkan hingga 86% penguasaan bola sepanjang 90 menit. Mereka melepas hingga 29 percobaan dengan delapan di antaranya tepat mengarah ke gawang yang dikawal Benjamin Buchel.

Sayangnya, upaya-upaya Portugal gagal membuahkan gol di 45 menit awal. Skor 0-0 tercipta saat turun minum.

Selepas rehat, Portugal baru bisa mencetak gol. Tusukan Diogo Jota dari sisi kiri berhasil diakhiri dengan umpan akurat ke arah Ronaldo yang tanpa ampun melepaskan tembakan untuk menaklukkan Buchel.

Halaman:
1 2
      
