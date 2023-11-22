Hasil Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Der Oranje Borong Setengah Lusin Gol

FARO – Tim Nasional (Timnas) Belanda pesta gol ke gawang Gibraltar di laga pamungkas Grup B Kualifikasi Piala Eropa 2024 pada Rabu (22/11/2023) dini hari WIB. Bermain di Stadion Algarve, Faro, Portugal, tim berjuluk der oranje itu menang setengah lusin gol alias 6-0 atas lawannya tersebut.

Belanda menutup Grup B Kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan manis. Meski sudah mengunci tiket putaran final turnamen tersebut, pasukan Ronald Koeman tetap menatap laga melawan Gibraltar dengan serius.

Terbukti dengan sejumlah pemain andalan Belanda yang tetap dimainkan Koeman dalam pertandingan melawan Gibraltar tersebut. Padahal, lawan mereka adalah penghuni dasar klasemen Grup B, tapi Koeman tetap bermain dengan kekuatan penuh.

Tak heran jika Belanda pada akhirnya menang dengan skor telak 6-0. Calvin Stengs menjadi aktor utamanya karena sukses mencetak hattrick di laga tersebut.

Sementara tiga gol lagi dicetka oleh Mats Wieffer, Teun Koopmeiners, dan Cody Gakpo. Dengan hasil tersebut, Belanda pun menutup Grup B sebagai runner-up dengan enam kemenangan dan dua kekalahan.

Sementara bagi Gibraltar, kekalahan itu menjadi kekalahan kedelapan mereka. Itu berarti mereka selalu kalah selama bertanding di Grup B Kualifikasi Piala Eropa 2024.