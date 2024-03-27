Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024: Jvarosnebi Lolos Putaran Final via Adu Penalti 4-2!

TBILISI - Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024 sudah diketahui. Laga yang berlangsung di Stadion Dinamo Arena, Tbilisi, Rabu (27/3/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 4-2 di babak adu penalti.

Kedua kesebelasan bermain 0-0 sepanjang waktu normal dan babak tambahan. Namun, di babak tos-tosan, Georgia berhasil mengalahkan Yunani dengan skor 4-2.

Jalannya Pertandingan

Bertindak sebagai tim tamu, Yunani justru mendominasi penguasaan bola selama 90 menit. Georgia di sisi lain hanya berani melancarkan serangan-serangan balik.

Keputusan tuan rumah bermain rapat di lini pertahanan membuat laga berjalan datar. Alhasil, sepanjang 90 menit, hanya satu tembakan ke gawang yang tercipta dari Georgia, sedangkan Yunani 0. Skor 0-0 sepanjang 90 menit menyebabkan pertandingan berlanjut ke extra time.

Duel mulai berjalan seru di babak tambahan. Tembakan Anastasios Bakasetas di menit ke-100 sempat berbelok arah sehingga Giorgi Mamardashvili yang terlanjur bergerak, memutuskan menghalau bola ke belakang garis lapangan.

Dari situasi tendangan penjuru, sundulan Konstantinos Mavropanos menghantam mistar gawang! Georgia membalas peluang itu di menit ke-105 lewat kaki Zuriko Davitashvili. Namun, Odysseas Vlachodimos dengan gemilang menghalaunya.

Kiper Nottingham Forest itu lagi-lagi melakukan penyelamatan di menit ke-110 ketika sepakan Heorhiy Tsitaishvili mengarah ke tiang dekatnya. Yunani gantian mendapat kans di menit ke-115 tetapi Mamardashvili mampu menangkap sundulan Giorgos Masouras. Skor 0-0 bertahan dan berlanjut ke adu penalti.