Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024: Jvarosnebi Lolos Putaran Final via Adu Penalti 4-2!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |02:52 WIB
Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024: <i>Jvarosnebi</i> Lolos Putaran Final via Adu Penalti 4-2!
Timnas Georgia lolos putaran final Piala Eropa 2024 usai menyisihkan Timnas Yunani (Foto: Reuters/Irakli Gedenidze)
A
A
A

TBILISI - Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024 sudah diketahui. Laga yang berlangsung di Stadion Dinamo Arena, Tbilisi, Rabu (27/3/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 4-2 di babak adu penalti.

Kedua kesebelasan bermain 0-0 sepanjang waktu normal dan babak tambahan. Namun, di babak tos-tosan, Georgia berhasil mengalahkan Yunani dengan skor 4-2.

Timnas Georgia vs Timnas Yunani (Foto: Reuters/Irakli Gedenidze)

Jalannya Pertandingan

Bertindak sebagai tim tamu, Yunani justru mendominasi penguasaan bola selama 90 menit. Georgia di sisi lain hanya berani melancarkan serangan-serangan balik.

Keputusan tuan rumah bermain rapat di lini pertahanan membuat laga berjalan datar. Alhasil, sepanjang 90 menit, hanya satu tembakan ke gawang yang tercipta dari Georgia, sedangkan Yunani 0. Skor 0-0 sepanjang 90 menit menyebabkan pertandingan berlanjut ke extra time.

Duel mulai berjalan seru di babak tambahan. Tembakan Anastasios Bakasetas di menit ke-100 sempat berbelok arah sehingga Giorgi Mamardashvili yang terlanjur bergerak, memutuskan menghalau bola ke belakang garis lapangan.

Dari situasi tendangan penjuru, sundulan Konstantinos Mavropanos menghantam mistar gawang! Georgia membalas peluang itu di menit ke-105 lewat kaki Zuriko Davitashvili. Namun, Odysseas Vlachodimos dengan gemilang menghalaunya.

Kiper Nottingham Forest itu lagi-lagi melakukan penyelamatan di menit ke-110 ketika sepakan Heorhiy Tsitaishvili mengarah ke tiang dekatnya. Yunani gantian mendapat kans di menit ke-115 tetapi Mamardashvili mampu menangkap sundulan Giorgos Masouras. Skor 0-0 bertahan dan berlanjut ke adu penalti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/51/2986613/hasil-timnas-polandia-vs-timnas-estonia-di-playoff-euro-2024-diwarnai-1-kartu-merah-robert-lewandowski-cs-menang-5-1-X0hpTRvHSW.jpg
Hasil Timnas Polandia vs Timnas Estonia di Playoff Euro 2024: Diwarnai 1 Kartu Merah, Robert Lewandowski Cs Menang 5-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/51/2986311/saksikan-aksi-robert-lewandowski-habis-habisan-siap-hadang-pasukan-estonia-di-semifinal-play-off-euro-2024-live-di-inews-6Ap8nBgju6.jpeg
Saksikan Aksi Robert Lewandowski Habis-Habisan Siap Hadang Pasukan Estonia di Semifinal Play-Off EURO 2024 , Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/51/2924840/hasil-timnas-gibraltar-vs-belanda-di-kualifikasi-piala-eropa-2024-der-oranje-borong-setengah-lusin-gol-oW9pWxbi2z.jpg
Hasil Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Der Oranje Borong Setengah Lusin Gol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/51/2924837/hasil-timnas-yunani-vs-prancis-di-kualifikasi-piala-eropa-2024-les-bleus-ditahan-2-2-vE6DUtYh9f.jpg
Hasil Timnas Yunani vs Prancis di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Les Bleus Ditahan 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663501/menpora-erick-siapkan-sport-industry-dan-sport-tourism-jadi-pusat-pertumbuhan-ekonomi-baru-fdr.webp
Menpora Erick Siapkan Sport Industry dan Sport Tourism Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/liam_rosenior_foto_sky_sports.jpg
Liam Rosenior Beri Komentar Perdana usai Ditunjuk Jadi Pelatih Chelsea
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement