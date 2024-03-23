Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Prancis Takkan Ganti Didier Deschamps dengan Zinedine Zidane Usai Piala Eropa 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |20:36 WIB
Timnas Prancis Takkan Ganti Didier Deschamps dengan Zinedine Zidane Usai Piala Eropa 2024
Didier Deschamps tertawa mendengar rumor posisinya di Timnas Prancis akan digantikan Zinedine Zidane (Foto: Reuters/Benoit Tessier)
A
A
A

LYON - Timnas Prancis tak akan mengganti sang pelatih, Didier Deschamps, dengan Zinedine Zidane setelah Piala Eropa 2024. Hal itu dipastikan oleh Presiden Federasi Sepakbola Prancis (FFF), Philippe Diallo.

Zidane konsisten dikaitkan dengan posisi pelatih Timnas Prancis. Namun, sampai saat ini belum pernah ada tawaran resmi yang diberikan padanya untuk menggantikan Deschamps.

Zinedine Zidane

Bahkan, setelah Les Bleus gagal juara di final Piala Dunia 2022, Zidane santer dikabarkan bakal segera menukangi Kylian Mbappe dan kolega. Akan tetapi, pada kenyaataannya Deschamps justru mendapatkan kontrak baru sampai 2026.

Kini, nama Zidane muncul kembali ke permukaan sebagai calon pengganti pelatih berusia 55 tahun itu karena sudah mengakui tertarik kembali ke dunia kepelatihan. Kemungkinan besar Zizou bisa mengambil alih kursi Deschamps jika gagal berprestasi di Piala Eropa 2024.

Namun, Diallo menegaskan FFF akan terus bekerjsama dengan Deschamps hingga 2026. Meski di sisi lain, ia menghormati seorang Zidane sebagai ikon sepakbola Prancis.

“Tidak ada keraguan (tentang Deschamps). Saya tidak akan membahas ini,” kata Diallo dilansir dari Football Espana, Sabtu (23/3/2024).

Halaman:
1 2
      
