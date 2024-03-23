Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Prancis vs Timnas Jerman: Julian Nagelsmann Pastikan Kai Havertz Jadi Ujung Tombak!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |16:30 WIB
Timnas Prancis vs Timnas Jerman: Julian Nagelsmann Pastikan Kai Havertz Jadi Ujung Tombak!
Kai Havertz akan memimpin lini serang Timnas Jerman! (Foto: Reuters/Benoit Tessier)
A
A
A

LYON - Kai Havertz bakal menjadi ujung tombak Timnas Jerman dalam laga uji coba kontra Timnas Prancis yang digelar pada Minggu 24 Maret 2024 pukul 03.00 WIB di Groupama Stadium, Lyon. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh sang pelatih Julian Nagelsmann.

Havertz dikenal sebagai pemain yang bisa dimainkan di banyak posisi. Bahkan, Nagelsmann menurunkannya sebagai bek kiri saat Jerman dipermalukan Timnas Turki di kandang mereka dengan skor 3-2 pada November 2023.

Kai Havertz menyumbang satu gol dalam kemenangan telak Arsenal 6-0 atas Sheffield United (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

Akan tetapi, posisi naturalnya adalah gelandang serang meski juga kerap dimainkan sebagai striker. Pemain berusia 24 tahun itu pun tampil sangat menjanjikan bersama Arsenal setelah pergantian tahun dengan empat gol dan dua assist dalam enam pertandingan terakhirnya sebagai penyerang.

Nagelsmann pun yakin Havertz, yang didatangkan dari Chelsea pada musim panas 2023, telah berkembang pesat bersama The Gunners. Oleh karena itu, ia bakal mempercayakannya sebagai ujung tombak saat Jerman berjumpa dengan Prancis.

"Dia telah berkembang dengan sangat baik, dia mendapat banyak pengakuan dari pelatihnya (Mikel Arteta) dan klub,” kata Nagelsmann dilansir dari Sportsmole, Sabtu (23/3/2024).

“Saya sangat menghargai dia sebagai pemain dan sebagai pribadi. Dia akan menjadi starter melawan Prancis di lini depan, yang dia lakukan enam kali untuk Arsenal,” tambah pria asal Jerman itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662225/espanyol-tantang-barcelona-di-laliga-202526-ini-jadwal-dan-link-tayangnya-di-vision-jyn.webp
Espanyol Tantang Barcelona di LaLiga 2025/26, Ini Jadwal dan Link Tayangnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/pembalap_monster_energy_yamaha_alex_rins.jpg
Yamaha Tertinggal! Alex Rins Bongkar Alasan Mesin V4 Jadi Jalan Keluar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement