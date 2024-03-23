Timnas Prancis vs Timnas Jerman: Julian Nagelsmann Pastikan Kai Havertz Jadi Ujung Tombak!

LYON - Kai Havertz bakal menjadi ujung tombak Timnas Jerman dalam laga uji coba kontra Timnas Prancis yang digelar pada Minggu 24 Maret 2024 pukul 03.00 WIB di Groupama Stadium, Lyon. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh sang pelatih Julian Nagelsmann.

Havertz dikenal sebagai pemain yang bisa dimainkan di banyak posisi. Bahkan, Nagelsmann menurunkannya sebagai bek kiri saat Jerman dipermalukan Timnas Turki di kandang mereka dengan skor 3-2 pada November 2023.

Akan tetapi, posisi naturalnya adalah gelandang serang meski juga kerap dimainkan sebagai striker. Pemain berusia 24 tahun itu pun tampil sangat menjanjikan bersama Arsenal setelah pergantian tahun dengan empat gol dan dua assist dalam enam pertandingan terakhirnya sebagai penyerang.

Nagelsmann pun yakin Havertz, yang didatangkan dari Chelsea pada musim panas 2023, telah berkembang pesat bersama The Gunners. Oleh karena itu, ia bakal mempercayakannya sebagai ujung tombak saat Jerman berjumpa dengan Prancis.

"Dia telah berkembang dengan sangat baik, dia mendapat banyak pengakuan dari pelatihnya (Mikel Arteta) dan klub,” kata Nagelsmann dilansir dari Sportsmole, Sabtu (23/3/2024).

“Saya sangat menghargai dia sebagai pemain dan sebagai pribadi. Dia akan menjadi starter melawan Prancis di lini depan, yang dia lakukan enam kali untuk Arsenal,” tambah pria asal Jerman itu.