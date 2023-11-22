Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Yunani vs Prancis di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Les Bleus Ditahan 2-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |04:47 WIB
Hasil Timnas Yunani vs Prancis di Kualifikasi Piala Eropa 2024: <i>Les Bleus</i> Ditahan 2-2
Timnas Prancis ditahan 2-2 oleh Timnas Yunani di Kualifikasi Piala Eropa 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

ATHENA – Tim Nasional (Timnas) Prancis harus puas menutup laga melawan Yunani dengan skor imbang di matchday pamungkas Grup B Kualifikasi Piala Eropa 2024, pada Rabu (22/11/2023) dini hari WIB. Bermain di Stadion Agia Sofia, Athena, Yunani, tim berjuluk Les Bleus itu tepatnya ditahan tim tuan rumah dengan skor 2-2.

Jual beli serangan terjadi di sepanjang laga Timnas Yunani vs Prancis. Namun, pasukan Didier Deschamps yang lebih dulu memimpin berkat gol Randal Kolo Muani di menit 42.

Prancis pun menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Namun, keunggulan itu tak berlangsung lama karena di awal babak kedua, Yunani dapat menyamakan kedudukan lewat aksi Anastasios Bakasetas di menit 56.

Bahkan Yunani dapat membalikan keunggulan karena mampu mencetak gol keduanya berkat Fotis Ioannidis di menit 61. Prancis yang tertinggal mencoba membalas dan baru bisa mencetak gol balasan pada menit 74.

Timnas Yunani vs Timnas Prancis di Kualifikasi Piala Eropa 2024 (Reuters)

Adalah Youssouf Fofana yang menyelamatkan Prancis dari jurang kekalahan. Skor 2-2 pun bertahan hingga laga berakhir.

Deschamps terlihat tak menurunkan kekuatan terbaiknya melawan Yunani karena mereka memang sudah mengunci tiket ke putaran final Piala Eropa 2024. Namun, karena hal tersebut Prancis gagal menutup Grup B dengan rekor sempurna alias selalu menang.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/51/2988714/hasil-timnas-georgia-vs-timnas-yunani-di-playoff-piala-eropa-2024-jvarosnebi-lolos-putaran-final-via-adu-penalti-4-2-JByEJbWvdv.JPG
Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024: Jvarosnebi Lolos Putaran Final via Adu Penalti 4-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/51/2986613/hasil-timnas-polandia-vs-timnas-estonia-di-playoff-euro-2024-diwarnai-1-kartu-merah-robert-lewandowski-cs-menang-5-1-X0hpTRvHSW.jpg
Hasil Timnas Polandia vs Timnas Estonia di Playoff Euro 2024: Diwarnai 1 Kartu Merah, Robert Lewandowski Cs Menang 5-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/51/2986311/saksikan-aksi-robert-lewandowski-habis-habisan-siap-hadang-pasukan-estonia-di-semifinal-play-off-euro-2024-live-di-inews-6Ap8nBgju6.jpeg
Saksikan Aksi Robert Lewandowski Habis-Habisan Siap Hadang Pasukan Estonia di Semifinal Play-Off EURO 2024 , Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/51/2924840/hasil-timnas-gibraltar-vs-belanda-di-kualifikasi-piala-eropa-2024-der-oranje-borong-setengah-lusin-gol-oW9pWxbi2z.jpg
Hasil Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Der Oranje Borong Setengah Lusin Gol
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651793/koi-koni-dan-kemenpora-solid-hadapi-sea-games-2025-dukung-atlet-penuhi-target-medali-tnb.webp
KOI, KONI dan Kemenpora Solid Hadapi SEA Games 2025: Dukung Atlet Penuhi Target Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/timnas_indonesia_u_22_siap_bertarung_di_panggung_s.jpg
Jadwal Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025: Saksikan Ekslusif di Vision+!
