HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kualifikasi Piala Eropa 2024: Timnas Inggris Diimbangi Makedonia Utara, Ini Kata Gareth Southgate

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |19:01 WIB
Kualifikasi Piala Eropa 2024: Timnas Inggris Diimbangi Makedonia Utara, Ini Kata Gareth Southgate
Pelatih Timnas Indonesia, Gareth Southgate (Foto: UEFA)
A
A
A

SKOPJE- Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, menilai pertandingan melawan Makedonia Utara sebagai ujian yang berbeda di Kualifikasi Piala Eropa 2024. The Three Lions-julukan Inggris- hanya mampu bermain imbang 1-1.

Pertandingan itu digelar di Toše Proeski Arena, Skopje, Makedonia Utara, pada Selasa (21/11/2023) dini hari WIB. Inggris hanya memetik skor lewat gol bunuh diri pemain lawan, Jani Atanasov, di menit ke-59.

Sebelumnya mereka kecolongan gol sejak menit ke-41. Adapun gol tersebut dicetak oleh gelandang Makedonia Utara, Enis Bardhi.

"Saya pikir hasil yang sangat besar adalah kemenangan di Italia pada bulan Maret dan hasil melawan Ukraina, jadi datang ke sini malam ini adalah ujian yang benar-benar berbeda,” ujaer Southgate dalam rilis resmi England Football, Selasa (21/11/2023).

Meski demikian, Southgate tetap mengapresiasi anak didiknya. Menurutnya penampilan Phil Foden dan kolega cukup baik dengan penguasaan bola yang apik.

Mengingat permainan di lapangan kali ini dinilai Southgate sangat sulit. Namun hasil imbang itu membuat Inggris sejauh ini tak terkalahkan di Grup C.

Halaman:
1 2
      
