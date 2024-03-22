Hasil Timnas Polandia vs Timnas Estonia di Playoff Euro 2024: Diwarnai 1 Kartu Merah, Robert Lewandowski Cs Menang 5-1!

HASIL Timnas Polandia vs Timnas Estonia di Playoff Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga semifinal Path A Playoff Euro 2024 itu berakhir dengan kemenangan telak Robert Lewandowski cs dengan skor 5-1.

Duel Timnas Polandia vs Timnas Estonia digelar di Stadion Narodowy, Warszawa, pada Jumat (22/3/2024) dini hari WIB. Polandia dihadapkan dengan 10 pemain Estonia pada laga ini karena Maksim Paskotsi dikartu merah wasit pada menit ke-27.

Hasil ini akan membawa Timans Polandia lolos ke final Path A Playoff Euro 2024. Mereka akan memperebutkan tiket ke putaran final Euro 2024 melawan Wales.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah tampil dominan dalam laga ini. Polandia yang intens menyerang pun bia membuka keunggulan lebih dahulu.

Tepatnya di menit ke-22, Przemyslaw Frankowski berhasil mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan dari Piotrowski. Polandia pun unggul 1-0.

Tertinggal, Estonia berusaha mengejar. Tetapi, petaka malah datang ke kubu mereka karena Maksim Paskotsi dikartu merah wasit pada menit ke-27.

Unggul jumpah pemain, Polandia makin sering menyerang gawang Estonia. Tetapi, tak ada gol tambahan yang bisa tercipta hingga akhir laga babak pertama.