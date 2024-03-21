5 Negara yang Bisa Tampil Mengejutkan di Euro 2024, Nomor 1 Kuda Hitam yang Wajib Diwaspadai

5 Negara yang Bisa Tampil Mengejutkan di Euro 2024. (Foto: UEFA)

ADA 5 negara yang bisa tampil mengejutkan di Euro 2024. Kelima negara itu memiliki potensi untuk menjadi kuda hitam yang dapat menarik perhatian selama gelaran pesta sepakbola antar negara terbesar di Eropa tersebut.

Seperti diketahui, Euro 2024 akan digelar pada 14 Juni-14 Juli 2024 di Jerman. Sejauh ini baru 21 tim yang dinyatakan lolos dari total 24 peserta.

Tiga posisi terakhir tengah diperebutkan oleh 12 tim. Meski belum lengkap, dari 21 tim yang ada sejatinya sudah terlihat negara mana saja yang bisa memberikan kejutan di Euro 2024 nanti. Penasaran negara mana saja?

Berikut 5 Negara yang Bisa Tampil Mengejutkan di Euro 2024:

5. Turki





Turki lolos ke Euro 2024 usai menjadi juara Grup D pada Kualifikasi Piala Eropa 2024. Hebatnya Turki memimpin Grup D meski grup tersebut dihuni tim-tim kuat seperti Kroasia, Wales, Latvia, hingga Armenia.

Hal itu tak terlepas dari sejumlah pemain andalan Turki yang tengah bersinar saat ini. Seperti di lini tengah, Turki memiliki sang kapten Hakan Calhanoglu yang menjadi pemain andalan Inter Milan, hingga Arda Guler yang merupakan bintang muda Real Madrid.

4. Serbia





Diisikan oleh pemain-pemain yang banyak mengisi tim-tim top Eropa, kekuatan Serbia jelas tak bisa dianggap remeh.

Runner-up Grup G di Kualifikasi Piala Eropa 2024 itu dipercaya bisa menjadi kejutan jika tak diperhatikan baik-baik. Apalagi mereka memiliki lini depan yang menjanjikan, yang dipimpin oleh Dusan Vlahovic.