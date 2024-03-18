5 Tim Nasional Paling Sultan dengan Nilai Fantastis di UEFA EURO 2024!

JAKARTA - Ajang bergengsi UEFA EURO 2024 akan segera dimulai pada tanggal 14 Juni 2024 di Jerman, Para penggemar sepak bola akan dimanjakan dengan aksi para pemain terbaik dari 24 tim nasional yang berlaga. Seluruh pertandingan UEFA EURO 2024 dapat disaksikan secara langsung melalui live streaming di Vision+.

Di antara tim-tim yang bertanding, terdapat 5 tim nasional dengan nilai pasar termahal, yang menunjukkan kekuatan mereka di lapangan. Berikut adalah 5 tim nasional termahal di UEFA EURO 2024:

1. Inggris

Timnas Inggris menduduki posisi puncak sebagai tim termahal di EURO 2024 dengan nilai pasar mencapai 1,15 miliar euro atau setara Rp19 triliun. Skuad muda The Three Lions dihiasi talenta-talenta muda seperti Phil Foden, Jude Bellingham, dan Bukayo Saka yang diprediksi akan bersinar di turnamen ini.

2. Prancis

Juara bertahan EURO 2020, Prancis, menempati posisi kedua dengan nilai pasar 1,06 miliar euro atau setara dengan Rp17,8 triliun. Kylian Mbappe dan Antoine Griezmann siap memimpin Les Bleus untuk mempertahankan gelar mereka.

3. Portugal





Tergabung dalam group F, Portugal tetap menjadi tim yang tangguh dengan nilai pasar 945,8 juta euro atau setara Rp15,9 triliun. Pemain muda seperti Joao Felix dan Rafael Leao siap menjadi motor serangan Selecao das Quinas.

4. Spanyol

Spanyol, tim dengan gaya permainan tiki-taka yang menawan, memiliki nilai pasar 902 juta euro atau setara Rp15,1 triliun. Dilatih oleh Luis de la Fuente, Spanyol siap untuk kembali bersaing di pentas Eropa diperkuat oleh Ansu Fati dan Gavi.

5. Jerman

Sebagai tuan rumah, Jerman memiliki nilai pasar 654 juta euro atau setara Rp10 triliun. Tim ini diperkuat oleh pemain-pemain berpengalaman seperti Manuel Neuer, Joshua Kimmich, dan Thomas Muller, serta talenta muda seperti Jamal Musiala.