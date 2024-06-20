Prediksi Skor Denmark vs Inggris di Piala Eropa 2024: The Three Lions Mengaum Keras?

Berikut prediksi skor Denmark vs Inggris di Piala Eropa 2024. (Foto: REUTERS)

PREDIKSI skor Denmark vs Inggris di Piala Eropa 2024 akan diulas Okezone. Denmark dan Inggris akan saling bertemu di matchday kedua Grup C Piala Eropa 2024 yang dilangsungkan di Waldstadion, Frankfurt pada Kamis, (20/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Baik The Three Lions -julukan Timnas Inggris- dan Denmark sama-sama membidik kemenangan di laga ini. Timnas Inggris membutuhkan kemenangan demi memastikan tiket ke 16 besar Piala Eropa 2024.

(Christian Eriksen bakal bekerja ekstra kontra Timnas Inggris. (Foto: REUTERS)

Sementara Tim Dinamit -julukan Timnas Denmark-, kemenangan wajib disabet demi menjaga peluang lolos ke 16 besar Piala Eropa 2024. Secara kondisi tim, Timnas Inggris racikan Gareth Southgate tidak bisa memainkan Luke Shaw yang belum pulih dari cedera.

Sementara itu, Denmark dapat menurunkan seluruh pemain terbaiknya, termasuk Christian Eriksen yang mencetak satu-satunya gol mereka saat bermain 1-1 dengan Slovenia di matchday pertama Grup C Piala Eropa 2024.

Secara kualitas, Jude Bellignham dan kawan-kawan memang di atas Denmark. Namun, bukan berarti Denmark dapat dikalahkan dengan mudah.

Dalam lima laga terakhir, Kasper Schmeichel dan kawan-kawan tidak terkalahkan dengan rincian tiga menang dan dua imbang. Hasil imbang didapatkan Denmark saat bersua tim-tim peserta Piala Eropa 2024, yakni Swiss dan Slovenia.