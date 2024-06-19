Waswas Hadapi Duel Timnas Inggris vs Denmark di Euro 2024, Bukayo Saka: Ini Ujian Berat!

FRANKFURT – Penggawa Timnas Inggris, Bukayo Saka, waswas hadapi duel melawan Timnas Denmark di laga kedua Grup C Euro 2024. Dia mengatakan bahwa laga ini akan jadi ujian berat bagi Timnas Inggris.

Setelah meraih kemenangan pada laga pertama kontra Serbia (1-0), Timnas Inggris bertekad meraih kemenangan di laga kedua Grup C Euro 2024. The Three Lions akan bersua dengan Denmark di Deutsche Bank Park, Frankfurt, Jerman, pada Kamis 20 Juni 2024 pukul 23.00 WIB.

Pertandingan itu akan menjadi krusial bagi The Three Lions untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen. Namun, Saka menganggap laga mendatang akan menjadi ujian berat bagi Timnas Inggris.

“Satu hal yang kami tahu adalah mereka (Denmark) adalah tim dengan kualitas,” kata Saka, dilansir dari laman resmi Euro 2024, Rabu (19/6/2024).