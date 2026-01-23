Layvin Kurzawa Gagal Jadi Pemain Termahal di Super League 2025-2026 Setelah Gabung Persib Bandung

Layvin Kurzawa bukan pemain termahal di Super League 2025-2026 setelah gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@Kurzawa)

LAYVIN Kurzawa gagal menjadi pemain termahal di Super League 2025-2026 setelah gabung Persib Bandung. Kok bisa mantan pemain Paris Saint Germain (PSG) kalah mahal dari pemain-pemain yang lebih dulu eksis di Super League? Begini penjelasannya.

1. Kalah dari Thom Haye

Layvin Kurzawa berstatus pesepakbola dengan nilai pasar tertinggi kedua di Super League 2025-2026. Pesepakbola asal Prancis ini memiliki nilai pasar Rp13,4 miliar.

Pemain 33 tahun ini hanya kalah dari sang rekan setim di Persib Bandung, Thom Haye, yang memiliki nilai pasar 1 juta euro atau setara Rp19,7 miliar. Meski begitu, nilai pasar Layvin Kurzawa lebih tinggi ketimbang kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, yang menempati posisi tiga termahal.

Nilai pasar Rizky Ridho mencapai 650 ribu euro atau setara Rp12,8 miliar. Harga pasar Layvin Kurzawa menurun karena secara usia tidak muda lagi.

2. Layvin Kurzawa Tiba di Bandung

Layvin Kurzawa tiba di Bandung. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Layvin Kurzawa sudah tiba di Bandung pada Kamis, 22 Januari 2026 sore WIB. Dalam unggahan di akun @futboll.indonesia, Layvin Kurzawa terpantau berada di Stasiun Woosh Tegalluar.

Kabarnya, Layvin Kurzawa akan diperkenalkan sebagai pemain baru Persib Bandung pada Minggu, 25 Januari 2026. Momen itu bertepatan dengan laga pekan ke-18 Super League 2025-2026 ketika Persib Bandung menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat.

Kehadiran Layvin Kurzawa jelas menguntungkan Persib Bandung. Saat ini Persib Bandung membutuhkan sentuhan pemain berkualitas di posisi bek tengah dan fullback kiri.