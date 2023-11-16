Dijamu Liechtenstein, Roberto Martinez Bertekad Jaga Kesempurnaan Timnas Portugal di Kualifikasi Piala Eropa 2024

VADUZ - Timnas Portugal akan menghadapi Timnas Liechtenstein pada matchday ke-9 Grup J Kualifikasi Piala Eropa 2024. Pelatih Roberto Martinez mengincar kemenangan demi melanjutkan kesempurnaan di sepanjang fase kualifikasi.

Timnas Portugal akan melawat ke markas Liechtenstein di Stadion Rheinpark, Vaduz, Jumat 17 November 2023 dini hari WIB. Tim berjuluk Selecao das Quinas itu tanpa beban karena telah memastikan tiket Piala Eropa 2024 yang akan berlangsung di Jerman.

Pasalnya, Timnas Portugal sangat kokoh berada di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 24 pertandingan dari delapan pertandingan yang telah dimainkan. Mereka sama sekali belum menelan kekalahan atau imbang sehingga bisa sangat kokoh seperti itu.

Menatap laga kontra Liechtenstein, Martinez mengatakan pertandingan itu sangat penting bagi anak asuhnya. Sebab, dia mengusung misi untuk mempertahankan tren kemenangannya di matchday ke-9 tersebut.

“Ini adalah pertandingan yang sangat penting. Tujuan kami besok adalah berusaha memenangkan pertandingan. Untuk menjaga sikap dan komitmen, sangat penting bagi kami untuk memperjuangkan kemenangan ke-9,” kata Martinez, dikutip dari situs resmi Timnas Portugal, Kamis (16/11/2023).

Kendati begitu, pria asal Spanyol tersebut mengungkapkan laga tandang melawan Liechtenstein tidak akan mudah. Kubu tuan rumah pastinya memiliki ambisi besar untuk meraih kemenangan di hadapan publiknya sendiri.