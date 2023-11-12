Prediksi Timnas Maroko U-17 vs Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023: La Tri Muda Bangkit Usai Diimbangi Timnas Indonesia U-17?

PREDIKSI Timnas Maroko U-17 vs Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023 yang akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin 13 November 2023 pukul 16.00 WIB itu akan jadi duel krusial bagi kedua tim.

Saat ini, kedua tim sama-sama belum terkalahkan dalam dua pertandingan terakhir. Maroko U-17 berhasil memenangkan laga pertama fase grup Piala Dunia U-17.

Singa Atlas -julukan Timnas Maroko U-17- sukses membungkam Panama U-17 (2-0) pada Jumat (10/11/2023) lalu. Kemenangan ini melanjutkan tren positif mereka. Sebelumnya, Timnas Maroko U-17 berhasil mengalahkan Malaga U-19 2-1 dalam sebuah laga persahabatan.

Timnas Ekuador U-17 mempunyai catatan lebih manis dengan belum terkalahkan dalam tiga pertandingan. Sebelum ditahan imbang Timnas Indonesia U-17 (1-1), mereka sukses menahan imbang Venezuela U-17 (1-1), dan menundukkan Argentina (1-0) di Kejuaraan Amerika Selatan U-17 2023.

Menariknya, kedua tim sama-sama berstatus sebagai runner up dalam turnamen kontinental benua masing-masing. Walau demikian, predikat juara kedua tentu tidak menjamin kemenangan dalam pertemuan mendatang.

Timnas Maroko U-17 bisa dikatakan unggul di atas kertas secara mentalitas karena menang pada laga pertama fase grup. Kendati gagal mendominasi pertandingan atas Panama U-17, tim besutan Said Chiba itu pintar dalam memanfaatkan peluang.

Tercatat, Timnas Maroko U-17 mampu membukukan total 11 tembakan dan enam tembakan tepat sasaran yang dua di antaranya berbuah gol. Kreativitas lini tengah dan solidnya pertahanan juga menjadi kunci menang Timnas Maroko U-17. Dua gelandang Singa Atlas, Abdel Hamid Maali dan Mohammed Hamony tampil mengerikan kala berhadapan dengan Panama U-17.

Melansir SofaScore, Maali mencatatkan 53 sentuhan dan 81 persen akurasi umpan. Sedangkan, Hamony berhasil membukukan delapan kali sukses melewati lawan dari delapan percobaan.

Sementara itu, empat bek Maroko U-17, Naoufel El Hannach, Saifdine Chlaghmo, Ismail Bakhti, dan Fouad Zahouani mendapat penilaian baik dari SofaScore. Tak ayal, Ekuador U-17 harus berhati-hati dengan Singa Atlas.