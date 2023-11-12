Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Maroko U-17 vs Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023: La Tri Muda Bangkit Usai Diimbangi Timnas Indonesia U-17?

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |22:53 WIB
Prediksi Timnas Maroko U-17 vs Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023: La Tri Muda Bangkit Usai Diimbangi Timnas Indonesia U-17?
Timnas Maroko U-17 siap bersaing di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
A
A
A

PREDIKSI Timnas Maroko U-17 vs Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023 yang akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin 13 November 2023 pukul 16.00 WIB itu akan jadi duel krusial bagi kedua tim.

Saat ini, kedua tim sama-sama belum terkalahkan dalam dua pertandingan terakhir. Maroko U-17 berhasil memenangkan laga pertama fase grup Piala Dunia U-17.

Timnas Maroko U-17

Singa Atlas -julukan Timnas Maroko U-17- sukses membungkam Panama U-17 (2-0) pada Jumat (10/11/2023) lalu. Kemenangan ini melanjutkan tren positif mereka. Sebelumnya, Timnas Maroko U-17 berhasil mengalahkan Malaga U-19 2-1 dalam sebuah laga persahabatan.

Timnas Ekuador U-17 mempunyai catatan lebih manis dengan belum terkalahkan dalam tiga pertandingan. Sebelum ditahan imbang Timnas Indonesia U-17 (1-1), mereka sukses menahan imbang Venezuela U-17 (1-1), dan menundukkan Argentina (1-0) di Kejuaraan Amerika Selatan U-17 2023.

Menariknya, kedua tim sama-sama berstatus sebagai runner up dalam turnamen kontinental benua masing-masing. Walau demikian, predikat juara kedua tentu tidak menjamin kemenangan dalam pertemuan mendatang.

Timnas Maroko U-17 bisa dikatakan unggul di atas kertas secara mentalitas karena menang pada laga pertama fase grup. Kendati gagal mendominasi pertandingan atas Panama U-17, tim besutan Said Chiba itu pintar dalam memanfaatkan peluang.

Tercatat, Timnas Maroko U-17 mampu membukukan total 11 tembakan dan enam tembakan tepat sasaran yang dua di antaranya berbuah gol. Kreativitas lini tengah dan solidnya pertahanan juga menjadi kunci menang Timnas Maroko U-17. Dua gelandang Singa Atlas, Abdel Hamid Maali dan Mohammed Hamony tampil mengerikan kala berhadapan dengan Panama U-17.

Melansir SofaScore, Maali mencatatkan 53 sentuhan dan 81 persen akurasi umpan. Sedangkan, Hamony berhasil membukukan delapan kali sukses melewati lawan dari delapan percobaan.

Sementara itu, empat bek Maroko U-17, Naoufel El Hannach, Saifdine Chlaghmo, Ismail Bakhti, dan Fouad Zahouani mendapat penilaian baik dari SofaScore. Tak ayal, Ekuador U-17 harus berhati-hati dengan Singa Atlas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647735/liliana-tanoesoedibjo-warren-dan-kevin-sanjaya-buka-turnamen-biliar-mnc-sports-competition-2025-mph.webp
Liliana Tanoesoedibjo, Warren, dan Kevin Sanjaya Buka Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/11/11/ronny_pasla.jpg
Persija Jakarta Berduka, Kehilangan Ronny Pasla Sang Kiper Legendaris Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement