Soal Rumput JIS di Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Burkina Faso U-17: Tidak Ada Masalah, Lapangannya Baik-Baik Saja!

JAKARTA – Pelatih Timnas Burkina Faso U-17, Brahima Traore, turut angkat bicara soal kualitas rumput di Jakarta International Stadium (JIS) yang dipakai sebagai venue Piala Dunia U-17 2023.

Menurutnya, rumput JIS tidak ada masalah. Lapangannya baik-baik saja dipakai timnya saat berlaga di Piala Dunia U-17 2023. Bahkan, Timnas Burkina Faso U-17 cukup nyaman bermain di sana.

Hal itu disampaikan Brahima Traore usai Timnas Burkina Faso U-17 melakoni laga perdana di Grup E Piala Dunia U-17 2023. Dalam laga yang digelar di JIS, Minggu (12/11/2023) sore WIB itu berakhir minor untuk tim asal Afrika itu dari Timnas Prancis U-17 dengan skor 0-3.

"Saya pikir lapangannya tidak ada masalah. Saya rasa tidak perlu bicara soal lapangan. Karena menurut saya, lapangannya baik-baik saja, kita tidak perlu bicara soal lapangan," ucap Brahima Traore di Jakarta, Minggu (12/11/2023).