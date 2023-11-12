Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup E Piala Dunia U-17 2023 di Matchday Pertama: Timnas Prancis U-17 di Puncak, Korea Selatan U-17 Ketiga!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |21:34 WIB
Klasemen Sementara Grup E Piala Dunia U-17 2023 di Matchday Pertama: Timnas Prancis U-17 di Puncak, Korea Selatan U-17 Ketiga!
Timnas Prancis U-17 kala mentas di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup E Piala Dunia U-17 2023 di matchday pertama sudah diketahui. Timnas Prancis U-17 pun kini duduk di puncak klasemen sementara Grup E.

Timnas Prancis U-17 sendiri mengawali Piala Dunia U-17 2023 dengan manis. Melawan Burkina Faso U-17 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (12/11/2023) sore WIB, Les Bleus -julukan Timnas Prancis U-17- sukses menang dengan skor 3-0.

Timans Prancis U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia

Pesta gol Timnas Prancis U-17 dimulai lewat aksi Mathis Lambourde pada menit ke-49. Kemudian, ada dua gol tambahan yang tercipta lewat tendangan penalti lewat aksi Joan Lenny Yannis Tincres (81’) dan juga Tidiam Gomis (87’).

Berkat kemenangan ini, Timnas Prancis U-17 meraih 3 poin. Mereka pun langsung bertengger di puncak klasemen karena unggul selisih gol dari Timnas Amerika Serikat U-17.

Di laga perdana Grup E, Timnas Amerika Serikat U-17 juga sukses meraih kemenangan. Melawan Timnas Korea Selatan U-17, Timnas Amerika Serikat U-17 sukses menang dengan skor 3-1.

Hasil itu membuat Timnas Amerika Serikat U-17 juga meraih 3 poin. Tetapi, mereka kalah selisih gol dari Timnas Prancis U-17 yang mencatatkan +3, sementara Timnas Amerika Serikat U-17 hanya +2.

Lalu, Timnas Korea Selatan U-17 sendiri harus terpuruk di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup E. Sementara Burkina Faso U-17 akan di dasar klasemen.

