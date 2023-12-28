Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |04:04 WIB
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
Stadion Si Jalak Harupat menjadi salah satu venue yang dipakai pada Piala Dunia U-17 2023 (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

KISAH Stadion Si Jalak Harupat akan dibahas di sini. Rumput stadion di Bandung itu tetap prima meskipun dihajar oleh hujan selama pagelaran Piala Dunia U-17 2023. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha, pernah menjelaskan penyebabnya.

Bandung merupakan salah satu kota penyelenggara Piala Dunia U-17 2023. Cuaca ekstrem sempat menjadi sorotan dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.

Stadion Si Jalak Harupat

Beberapa kali laga Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung harus ditunda karena hujan badai. Hujan deras yang kerap mengguyur Soreang membuat sepak mula pertandingan beberapa kali harus diundur beberapa waktu.

Namun menurut Ratu Tisha, FIFA tidak mempermasalahkan hal ini. Pihak FIFA justru mewajarkan karena cuaca merupakan aspek yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun.

"Kita gak membeli cuaca ya, kita gak bisa request cuaca gitu jadi tidak ada komentar, yang ada harus dihadapi, dan ini sudah bagian dari pada operasi pertandingan, sudah ada skema rundown-nya," kata Tisha kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, pada Selasa 21 November 2023.

"Apabila terjadi A, maka seperti apa, apabila berapa menit (laga ditunda), maka seperti apa, maka dari itu, dari awal persiapan piala dunia, yang paling kita tekankan adalah lapangan," ujarnya menambahkan.

Tisha menambahkan bahwa Stadion Si Jalak Harupat menuai pujian sebab tidak ada sedikitpun genangan air meski lapangannya terus disiksa hujan badai. Wanita lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini kemudian membeberkan kuncinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/51/2936865/dimulai-di-surabaya-piala-dunia-u-17-2023-jadi-momentum-kebangkitan-sepakbola-indonesia-jr3wnP1j4k.jpg
Dimulai di Surabaya, Piala Dunia U-17 2023 Jadi Momentum Kebangkitan Sepakbola Indonesia!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629841/jay-idzes-optimistis-kalahan-arab-saudi-patrick-kluivert-asal-wasit-jujur-syl.jpg
Jay Idzes Optimistis Kalahan Arab Saudi, Patrick Kluivert: Asal Wasit Jujur
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement