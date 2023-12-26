Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian

DI sepanjang 2023, ada banyak momen menarik dalam dunia sepakbola Indonesia. Salah satunya ada penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. Turnamen ini pun sukses digelar di Tanah Air, meski Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah secara dadakan oleh FIFA.

Ya, awalnya Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) menunjuk Peru jadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Tetapi, pada 3 April 2023, FIFA mengumumkan bahwa Peru batal menjadi tuan rumah ajang itu.

Penyebabnya, Peru dinilai gagal melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggelar turnamen Piala Dunia U-17 2023. Padahal, Piala Dunia U-17 2023 dijadwalkan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

“FIFA dengan menyesal telah mencabut hak tuan rumah Peru untuk Piala Dunia U-17 2023 setelah diskusi ekstensif antara FIFA dan Federasi Sepakbola Peru (FPF),” bunyi pernyataan FIFA pada Senin 3 April 2023.

“Turnamen tetap dijadwalkan berlangsung dari 10 November hingga 2 Desember 2023, tetapi Biro Dewan FIFA sekarang akan menunjuk tuan rumah baru,” sambungnya.

“Langkah itu dilakukan mengingat ketidakmampuan negara tuan rumah memenuhi komitmennya untuk melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggelar turnamen. Meskipun hubungan kerja yang sangat positif antara FIFA dan FPF, telah ditentukan bahwa sekarang tidak ada cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan pemerintah Peru sebelum tanggal dimulainya turnamen,” jelas FIFA.

FIFA Tunjuk Indonesia Jadi Tuan Rumah Pengganti Peru

Kemudian, pada 23 Juni 2023, FIFA mengumumkan tuan rumah baru untuk menyelenggarakan ajang Piala Dunia U-17 2023. Indonesia dinilai siap mengemban status itu, meski diberikan secara dadakan.

(Trofi Piala Dunia U-17. Foto: Reuters)

Pasalnya sebelumnya, Indonesia sudah mempersiapkan infrastruktur untuk menggelar ajang Piala Dunia U-20 2023. Sayangnya, status itu dicabut FIFA usai ramainya penolakan Timnas Israel U-20 yang lolos ke Piala Dunia U-20 2023 untuk mentas di Indonesia.

“Piala Dunia U-17 tahun ini akan digelar di Indonesia," tulis FIFA dalam pernyataan resmi mereka.

Usai ditetapkan jadi tuan rumah, persiapan langsung digenjot pemerintah Indonesia, baik dari segi infrastruktur hingga skuad untuk Timnas Indonesia U-17. Sebab, Indonesia hanya punya waktu beberapa bulan saja untuk mempersiapkan semua itu.

Persiapan Indonesia

Empat venue pun kemudian ditetapkan untuk menggelar turnamen Piala Dunia U-17 2023. Ada Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta, Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, Stadion Si Jalak Harupat di Bandung, dan Stadion Manahan di Solo.

(Tur Trofi Piala Dunia U-17. Foto: PSSI)

Persiapan demi persiapan yang dilakukan pun berjalan lancar, termasuk mengganti seluruh rumput JIS menjadi berstandar FIFA jelang Piala Dunia U-17 2023. Meski sejatinya, pergantian rumput ini sempat menimbulkan polemik.

PSSI kemudian menunjuk Bima Sakti menjadi pelatih Timnas Indonesia U-17. Skuad ini pun lalu menjalani pemusatan latihan (TC) di Jerman 18 September hingga 24 Oktober 2023.

Dalam TC itu sendiri, Timnas Indonesia U-17 melakoni serangkaian laga uji coba, mulai dari menghadapi Mainz U-19, Eintracht Frankfurt U-19, dan masih banyak lagi lainnya. Hal ini dilakukan karena Timnas Indonesia U-17 dihadapkan dengan lawan-lawan kuat di fase Grup A, yakni Maroko, Panama, dan Ekuador.

Demi menambah kekuatan skuad Timnas Indonesia U-17, sejumlah pemain diaspora turut dipanggil Bima Sakti. Total, ada 3 pemain diaspora yang memperkuat Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- di Piala Dunia U-17 2023, yakni Ji Da-bin, Amar Brkic, dan juga Welber Halim Jardim.