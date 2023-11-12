Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Taegeuk Warriors Muda Kena Bantai 1-3!

Laga Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@thekfa)

HASIL Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Taegeuk Warriors muda -julukan Timnas Korea Selatan U-17- kalah dengan skor 1-3!

Laga Timnas Korea Selatan U-17 vs Amerika Serikat U-17 dalam matchday pertama Grup E digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (12/11/2023) malam WIB. Gol Timnas Amerika Serikat U-17 dicetak oleh Nimfasha Berchimas (7’ dan 73’) serta Cruz Medina (49’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Korea Selatan U-17 memulai pertandingan dengan langsung melakukan tekanan tinggi. Mereka nyaris unggul cepat pada menit ke-4, tetapi sayangnya tendangan Yoon Doyoung masih membentur tiang gawang.

Terus ditekan, Amerika Serikat U-17 justru mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Nimfasha Berchimas (6'). Bek Korea Selatan U-17 itu gagal membuang bola dengan baik yang kemudian dimanfaatkan oleh Berchimas untuk unggul 1-0 terlebih dahulu.

Kecolongan satu gol, Korea Selatan U-17 makin meningkatkan intensitas dan terus menekan. Pada menit ke-15, Kim Myeongjun nyaris mencetak gol, tetapi Adam Beaudry masih mampu menepis bola.

Korea Selatan U-17 baru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-35 melalui Myeongjun. Dia berhasil memanfaatkan kesempatan emas di depan gawang dan menjebol gawang Amerika Serikat U-17.

Hingga akhir babak pertama, Korea Selatan U-17 terus menekan lini pertahanan Amerika Serikat U-17. Akan tetapi, skor imbang 1-1 masih bertahan.