Hasil Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Der Panzer Muda Menang 3-1!

Laga Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)

HASIL Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Jerman U-17 dalam matchday pertama Grup F di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Skuad muda Der Panzer -julukan Timnas Jerman U-17- sukses menang dengan skor 3-1.

Duel Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Jerman U-17 digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/11/2023) pukul 19.00 WIB. Gol Timnas Jerman U-17 dicetak oleh Noah Darvich (29’), Max Moerstedt (38’), dan Eric Emanuel da Silva Moreira (53’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Jerman U-17 langsung tancap gas sejak pertandingan dimulai. Tim yang dinahkodai Christian Wuck itu menciptakan peluangnya di menit ke-8 lewat tendangan Paris Brunner yang masih melambung tipis di atas mistar gawang Meksiko U-17.

Timnas Jerman U-17 terus melancarkan serangannya ke lini pertahanan skuad muda El Tri -julukan Timnas Meksiko. Peluang demi peluang mampu mereka dapatkan. Salah satu peluang terbaiknya tercipta di menit ke-22 lewat tendangan Noah Darvich yang masih bisa ditepis Paolo Bedolla.

Hingga akhirnya, Timnas Jerman U-17 membuka keran golnya pada menit ke-29 lewat sontekan Darvich. Dia berhasil memanfaatkan umpan dari Charles Herrmann.

Sementara itu, Meksiko U-17 bukan tanpa ancaman. Mereka mendapat peluang lewat tendangan keras Stephano Carillo yang masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang pada menit ke-33.

Tim muda Der Panzer kembali menambah keunggulannya pada menit ke-38. Kali ini, Max Moerstedt yang mencetak gol ke gawang Meksiko U-17.

Pasukan Christian Wuck itu semakin percaya diri dalam melancarkan serangannya. Namun sampai peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Timnas Jerman U-17 unggul sementara 2-0 atas Meksiko U-17.