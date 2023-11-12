Kisah Perjuangan Welber Jardim, Siap Jadi Striker jika Dibutuhkan demi Bawa Timnas Indonesia U-17 Berjaya di Piala Dunia U-17 2023

KISAH Welber Jardim, sang penggawa Timnas Indonesia U-17 menarik diulas. Apalagi, Welber Jardim siap berjuang keras membawa Timnas Indonesia U-17 sehingga memastikan siap apabila diharuskan bermain sebagai striker jika dibutuhkan di tim itu.

Ya, pemain sayap Timnas Indonesia U-17, Welber Jardim, menceritakan perjalanannya bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U-17 proyeksi Piala Dunia U-17 2023. Seperti diketahui, Welber merupakan pemain kelahiran asli Indonesia, tepatnya di Banjarmasin.

Kendati lahir di Tanah Air, pemain berusia 16 tahun itu tumbuh besar di Brasil, negara asal Ayahnya. Di sana, Welber sukses masuk skuad Sao Paulo U-17.

Berkat performa ciamiknya di tim junior Sao Paulo itulah, PSSI melirik Welber. Hingga akhirnya, kini dia berhasil tembus skuad utama Timnas Indonesia yang sedang berjuang di Piala Dunia U-17 2023.

Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia U-17, Welber cukup kaget dengan reaksi para netizen Tanah Air. Pasalnya, para warganet kerap menuliskan komentar agar dirinya berkenan untuk membela skuad Garuda Muda. Sampai-sampai, pengikut di akun Instagram pribadinya melonjak hingga kini mencapai 90.500.

“Dari nol sampai menjadi seperti ini. Itu adalah sebuah ledakan (soal followers Instagram yang hari ini mencapai 70.400). Dan saat itulah, orang-orang mulai mengatakan bahwa mereka membutuhkan saya untuk bermain di Piala Dunia,” kata Welber, dilansir dari situs resmi FIFA, Minggu (12/11/2023).

“Pertama-tama, saya pikir itu hanya pembicaraan. Jika mereka menginginkanku, mari kita lihat apakah terjadi sesuatu,” sambungnya.

Kemudian, Welber mengungkapkan bagaimana pertama kali mendapat panggilan untuk membela Timnas Indonesia U-17. Kala itu, Welber menceritakan apa yang terjadi padanya kepada rekan-rekannya di Sao Paulo U-17.

Welber pun tidak butuh waktu lama untuk memutuskan membela skuad Garuda Asia. Sebab, dia akan mentas di ajang bergengsi dan terlebih didukung penuh oleh kedua orangtuanya.

“Para pemain menjadi gila (tertawa). 'Kamu pasti akan pergi, kan? Ini adalah Piala Dunia, kesempatan sekali seumur hidup,' kata mereka, dan sejujurnya, mereka benar,” ujar Welber.

“Saya bertanya kepada ibu saya apakah saya harus pergi. Ia berkata: 'Pergilah, kamu boleh pergi' dan begitulah. Itu sudah diputuskan,” lanjut Welber.