HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pandangan Pemain Timnas Indonesia U-17 Ji Da-bin soal Kehadiran Welber Jardim dan Amar Brkic di Piala Dunia U-17 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |13:21 WIB
Pandangan Pemain Timnas Indonesia U-17 Ji Da-bin soal Kehadiran Welber Jardim dan Amar Brkic di Piala Dunia U-17 2023
Pemain Timnas Indonesia U-17, Ji Da-bin. (Foto: FIFA)
A
A
A

PANDANGAN pemain Timnas Indonesia U-17, Ji Da-bin, soal kehadiran Welber Jardim dan Amar Brkic di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Winger kanan ASIOP Football Academy itu menyebut keberadaan kedua sosok pemain abroad tersebut di Timnas Indonesia U-17 sangat positif.

"Bagi Timnas Indonesia, hal ini sangat positif karena kita mempunyai pemain yang bermain di kompetisi luar negeri seperti Welber di Brasil dan Amar di Jerman," kata Ji Da-bin, mengutip dari laman resmi FIFA, Jumat (10/11/2023).

Welber Jardim sendiri bermain sebagai bek kanan untuk klub Brasil, Sao Paulo, di akademinya. Sedangkan Amar Brkic biasa berposisi sebagai gelandang atau winger kanan di klub Jerman, Hoffenheim U-17. Keduanya memiliki skil dan kemampuan yang mumpuni.

Sebab demikian, Ji Da-bin berharap Welber Jardim dan Amar Brkic mampu mempersolid skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- di Piala Dunia U-17 2023. Di sisi lain, pemain berdarah Indonesia-Korea Selatan itu tidak membeda-bedakan antara pemain abroad dan pemain dalam negeri.

Welber Jardim

"Mereka mempunyai potensi yang sangat bagus dan skill yang luar biasa. Saya berharap mereka dapat membantu tim menjadi lebih kuat. Suasana tim sangat kuat, tidak ada yang membeda-bedakan dan di timnas kita semua berjuang," cetus pemain 16 tahun tersebut.

Di sisi lain, Ji Da-bin mengaku sangat bersemangat membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Dia bertekad untuk menampilkan permainan terbaiknya hingga mampu membawa Garuda Asia terbang tinggi dan mendunia.

