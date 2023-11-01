Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Piala Liga Inggris 2023-2024: Hadapi Bournemouth, Liverpool Berambisi Jaga Tren Positif

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |14:40 WIB
Piala Liga Inggris 2023-2024: Hadapi Bournemouth, Liverpool Berambisi Jaga Tren Positif
Liverpool akan bertamu ke markas Bournemouth pada laga lanjutan Piala Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

BOURNEMOUTH – Liverpool akan berhadapan dengan Bournemouth pada laga lanjutan babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024. Asisten pelatih Liverpool, Pep Lijnders berbicara soal hasrat dan kekuatan timnya menjelang laga tersebut.

Liverpool akan bertandang ke markas Bournemouth, Vitality Stadium, Bournemouth, Inggris pada Kamis (2/11/2023) pukul 02.30 WIB. Laga tersebut merupakan kesempatan bagi The Reds -julukan Liverpool- untuk melanjutkan tren positif.

Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Liverpool diketahui belum terkalahkan. The Reds mampu bangkit setelah kekalahan menyakitkan dari Tottenham Hotspurs (1-2) di Liga Inggris pada 30 September 2023 lalu.

Lijnders pun berbicara soal Liverpool yang sedang kuat-kuatnya dalam lima laga terakhir. Asisten pelatih Jurgen Klopp itu menegaskan, The Reds mempunyai kualitas tinggi untuk melewati setiap pertandingan dengan bermain maksimal.

“Itu adalah kualitas para pemainnya. Skuad kami penuh dengan potensi, skuad kami penuh dengan hasrat. Anda melihat contohnya dalam pertandingan melawan Toulouse (5-1), Liga Eropa, ketika kami melakukan pergantian pemain sebanyak delapan kali, kami mempertahankan identitas kami, kami masih berada di lini tengah lawan, kami menguasai bola, kami terus menciptakan peluang,” kata Lijnders dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu (1/11/2023).

“Dan dengan delapan perubahan, itu berarti banyak hal. Saya sangat senang dengan itu,” sambungnya.

