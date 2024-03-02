Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pesepakbola Asia yang Ternyata Pernah Menang Piala Liga Inggris, Nomor 1 Legenda Korea Selatan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |15:02 WIB
5 Pesepakbola Asia yang Ternyata Pernah Menang Piala Liga Inggris, Nomor 1 Legenda Korea Selatan
Wataru Endo termasuk satu pesepakbola Asia yang pernah memenangi Piala Liga Inggris (Foto: Instagram/@endowataru)
A
A
A

BERIKUT lima pesepakbola Asia yang ternyata pernah menang Piala Liga Inggris. Salah satunya adalah legenda Korea Selatan!

Seperti diketahui, Carabao Cup atau Piala Liga Inggris menjadi satu trofi bergengsi selain trofi Liga Premier mau pun Piala FA. Diikuti oleh tim-tim dari kasta bawah hingga kasta teratas, trofi menjadi sangat sulit untuk diraih.

Trofi Piala Liga Inggris (Foto: EFL)

Sejak pertama kali digelar pada musim 1960-1961, tercatat hanya ada beberapa pemain dari Asia yang pernah merasakan mengangkat trofi ini. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pesepakbola Asia yang Ternyata Pernah Menang Piala Liga Inggris:

5. Ki Sung-yueng

Swansea City

Pemain yang kini berseragam FC Seoul itu meraihnya pada musim 2012-2013 saat baru mulai membela klub asal Wales, Swansea City. Ki merupakan gelandang andalan skuad yang diasuh Brendan Rodgers kala itu.

Sayangnya, itu menjadi satu-satunya trofi yang dimenangi Ki di Inggris. Ia sebelumnya mendulang berbagai piala bersama Glasgow Celtic di Liga Skotlandia.

4. Takumi Minamino

Takumi Minamino

Hampir satu dekade setelahnya, baru lah ada pemain Asia lagi yang mampu meraih Piala Liga Inggris, yakni Minamino. Sayap kiri andalan Timnas Jepang ini meraihnya pada musim 2021-2022 bersama dengan Liverpool.

Di laga final, The Reds sukses mengalahkan Chelsea dengan skor 10-11 di babak adu penalti. Minamino bersama rekan-rekannya lalu mengangkat trofi tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/45/3004450/breaking-news-klub-elkan-baggott-ipswich-town-promosi-ke-liga-inggris-2024-2025-menang-2-0-atas-huddersfield-Mt7iNrbWUb.jpg
Breaking News: Klub Elkan Baggott Ipswich Town Promosi ke Liga Inggris 2024-2025 Usai Menang 2-0 atas Huddersfield
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/45/2976546/lupakan-kegagalan-juara-piala-liga-inggris-chelsea-siap-kalahkan-leeds-united-di-piala-fa-2023-2024-xZrovyI9RD.jpg
Lupakan Kegagalan Juara Piala Liga Inggris, Chelsea Siap Kalahkan Leeds United di Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/45/2976215/buntut-tekel-horor-ke-ryan-gravenberch-di-final-piala-liga-inggris-2023-2024-moises-caicedo-kena-semprot-andrew-robertson-5k8zmvrzKv.jpg
Buntut Tekel Horor ke Ryan Gravenberch di Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Moises Caicedo Kena Semprot Andrew Robertson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/45/2975389/lupakan-kegagalan-di-final-piala-liga-inggris-2023-2024-mauricio-pochettino-chelsea-siap-berbenah-hPz8c3heLd.jpg
Lupakan Kegagalan di Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Mauricio Pochettino: Chelsea Siap Berbenah
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655083/timnas-indonesia-u22-gagal-total-di-sea-games-2025-tangisan-jens-raven-pecah-els.webp
Timnas Indonesia U-22 Gagal Total di SEA Games 2025, Tangisan Jens Raven Pecah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/striker_timnas_indonesia_u_22_mauro_zijlstra.jpg
Media Vietnam Sentil Timnas Indonesia U-22 Gagal ke Semifinal SEA Games 2025: Pil Pahit Juara Bertahan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement