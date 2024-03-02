5 Pesepakbola Asia yang Ternyata Pernah Menang Piala Liga Inggris, Nomor 1 Legenda Korea Selatan

Wataru Endo termasuk satu pesepakbola Asia yang pernah memenangi Piala Liga Inggris (Foto: Instagram/@endowataru)

BERIKUT lima pesepakbola Asia yang ternyata pernah menang Piala Liga Inggris. Salah satunya adalah legenda Korea Selatan!

Seperti diketahui, Carabao Cup atau Piala Liga Inggris menjadi satu trofi bergengsi selain trofi Liga Premier mau pun Piala FA. Diikuti oleh tim-tim dari kasta bawah hingga kasta teratas, trofi menjadi sangat sulit untuk diraih.

Sejak pertama kali digelar pada musim 1960-1961, tercatat hanya ada beberapa pemain dari Asia yang pernah merasakan mengangkat trofi ini. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pesepakbola Asia yang Ternyata Pernah Menang Piala Liga Inggris:

5. Ki Sung-yueng

Pemain yang kini berseragam FC Seoul itu meraihnya pada musim 2012-2013 saat baru mulai membela klub asal Wales, Swansea City. Ki merupakan gelandang andalan skuad yang diasuh Brendan Rodgers kala itu.

Sayangnya, itu menjadi satu-satunya trofi yang dimenangi Ki di Inggris. Ia sebelumnya mendulang berbagai piala bersama Glasgow Celtic di Liga Skotlandia.

4. Takumi Minamino

Hampir satu dekade setelahnya, baru lah ada pemain Asia lagi yang mampu meraih Piala Liga Inggris, yakni Minamino. Sayap kiri andalan Timnas Jepang ini meraihnya pada musim 2021-2022 bersama dengan Liverpool.

Di laga final, The Reds sukses mengalahkan Chelsea dengan skor 10-11 di babak adu penalti. Minamino bersama rekan-rekannya lalu mengangkat trofi tersebut.