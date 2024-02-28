Liverpool vs Southampton: Lupakan Gelar Juara Piala Liga Inggris, Jurgen Klopp Mau The Reds Main Maksimal Lagi

LIVERPOOL - Kegembiraan para pemain Liverpool usai menjuarai Piala Liga Inggris 2023-2024 telah berakhir, sebab kini pasukan Jurgen Klopp itu akan kembali bersaing memperebutkan trofi Piala FA 2023-2024. Klopp pun meminta para pemainnya untuk tampil maksimal lagi demi rebut kemenangan dari The Saints -julukan Southampton- yang dianggapnya sebagai lawan yang tangguh.

The Reds -julukan Liverpool- akan ditantang tim divisi kedua Liga Inggris, Southampton, pada putaran kelima Piala FA 2023-2024. Pertandingan tersebut bakal dilangsungkan di Anfield, Liverpool, pada dini hari ini, Kamis 29 Februari 2024 pukul 03.00 WIB.

Jelang duel nanti, Jurgen Klopp menganggap laga kontra Southampton ini sangat penting bagi Liverpool agar bisa menyegel tiket ke babak selanjutnya. Sebab demikian, dia memastikan bahwa pasukannya akan berkonsentrasi penuh sepanjang laga.

“Untuk catatan ini hanya ada satu tempat untuk memulai, yaitu dengan pertandingan malam ini. Inilah yang menjadi fokus kami saat ini. Ini adalah agenda berikutnya dan ini merupakan konsentrasi penuh dan komitmen mutlak kami," kata Jurgen Klopp, dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu (28/2/2024).

Namun, Jurgen Klopp belum bisa menentukan para pemain Liverpool yang akan dipilih ke dalam starting line up kontra Southampton. Yang jelas, kesebelasan pertama maupun pemain yang ada di bangku cadangan siap memberikan segalanya untuk meraih kemenangan.

“Saya belum bisa mengatakan pemain mana yang akan dan tidak akan bisa bermain. Pertama-tama kami harus memulihkan diri dari akhir pekan, membersihkan diri dan melihat siapa yang harus terlibat," katanya.