HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liverpool vs Nottingham Forest di Liga Inggris 2023-2024: The Reds Menang Telak 3-0

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |23:15 WIB
Hasil Liverpool vs Nottingham Forest di Liga Inggris 2023-2024: <i>The Reds</i> Menang Telak 3-0
Liverpool menang 3-0 atas Nottingham Forest di Anfield Stadium (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Liverpool meraih poin penuh atas Nottingham Forest pada lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim saling berahdapan di Anfield, Liverpool, Minggu (29/10/2023) malam WIB.

The Reds -julukan Liverpool- menang telak dengan skor akhir 3-0. Tiga gol Liverpool masing-masing dicetak Diogo Jota (31’), Darwin Nunez (35’) dan Mohamed Salah (77’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Liverpool langsung tancap gas di menit-menit awal. Laga baru berjalan delapan menit, tuan rumah langsung menciptakan peluang berbahaya lewat tandukan Diogo Jota, namun masih mampu digagalkan penjaga gawang Nottingham Forest, Matt Turner.

Memasuki menit 15, giliran Alexis Mac Allister yang memberi ancaman lewat tembakannya. Namun sayang masih melebar.

Darwin Nunez tak ketinggalan melakukan upaya mencetak gol. Sayang tembakannya lagi-lagi dihalau Matt Turner.

Setelah berkali-kali digempur, pertahanan Nottingham Forest akhirnya jebol di menit 31. Diogo Jota mencatatkan nama di papan skor usai menyambar bola rebound hasil tembakan Darwin Nunez.

Liverpool langsung mampu menggandakan keunggulan lima menit berselang. Kali ini, giliran Darwin Nunez yang ikut mencatatkan namanya di papan skor.

Ancaman demi ancaman terus dilancarkan Liverpool melalui upaya Ryan Gravenberch dan Dominik Szoboszlai lima menit jelang berakhirnya babak pertama. Namun skor 2-0 untuk Liverpool tak berubah hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
