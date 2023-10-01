Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Tetap Puji Timnas Indonesia U-24 meski Hanya Bisa Bersaing hingga 16 Besar di Asian Games 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |22:25 WIB
Erick Thohir Tetap Puji Timnas Indonesia U-24 meski Hanya Bisa Bersaing hingga 16 Besar di Asian Games 2023
Timnas Indonesia U-24 tetap dipuji Erick Thohir meski hanya bisa bersaing hingga 16 besar di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
ERICK Thohir tetap puji Timnas Indonesia U-24 meski hanya bisa bersaing hingga 16 besar di Asian Games 2023. Menurut Ketua Umum PSSI tersebut, Erick Thohir, pasukan asuhan Indra Sjafri sudah tampil maksimal dengan skuad yang kurang lengkap sejak fase grup.

Timnas Indonesia U-24 digugurkan oleh Uzbekistan U-24 dengan skor 0-2 pada babak 16 besar. Menurut Erick Thohir, ini merupakan pencapaian yang sudah baik mengingat Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – berangkat ke China dengan minim persiapan.

Timnas Indonesia U-24

"Kami tahu itu sebagai sasaran antara sejak awal, AFF dan Asian Games," ucap Erick Thohir di Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Tarik ulur pelepasan pemain dari klub ke timnas sempat terjadi karena Asian Games tidak masuk agenda FIFA. Hal itu membuat tim asuhan Indra Sjafri tersebut sempat tidak tampil dengan skuad lengkap dalam fase grup ajang itu.

Erick Thohir mengatakan sebenarnya PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) sudah memfasilitasi jadwal dengan cukup baik dan klub mendukung kepentingan Timnas Indonesia. Namun, ke depan hal itu harus ditingkatkan lagi soal pengaturan jadwal liga dengan timnas agar tidak ada yang dirugikan.

