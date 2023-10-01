Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 4 Negara yang Lolos Semifinal Sepakbola Asian Games 2023: Ada Timnas Korea Selatan U-24 hingga Timnas Uzbekistan U-24

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |21:17 WIB
Daftar 4 Negara yang Lolos Semifinal Sepakbola Asian Games 2023: Ada Timnas Korea Selatan U-24 hingga Timnas Uzbekistan U-24
Timnas Uzbekistan U-24 lolos ke semifinal Asian Games 2023 (Foto: AFC)
A
A
A

DAFTAR empat negara yang lolos semifinal sepakbola Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Timnas Korea Selatan U-24 lolos bersama Timnas Uzbekistan U-24, Hong Kong U-24, dan Jepang U-24.

Babak perempatfinal Asian Games 2023 telah selesai dilaksanakan pada Minggu (1/10/2023) ini. Timnas Uzbekistan U-24, yang mengalahkan Timnas Indonesia U-24, di babak 16 besar berhadapan dengan Arab Saudi U-24.

Timnas Uzbekistan U-24

Uzbekistan U-24 sukses unggul dua gol lebih dulu pada babak pertama melalui gol-gol Saidazamat Mirsaidov dan Alisher Odilov. Mohammed Maran sempat memperkecil ketertinggalan Arab Saudi U-24 menjadi 1-2, namun skor tetap tidak berubah hingga akhir.

Setelah itu, Timnas Jepang U-24 dipertemukan dengan Korea Utara U-24. Timnas Jepang U-24 sukses menang dengan skor tipis 2-1.

Gol Kotaro Uchino pada menit ke-50 sempat disamakan oleh Korea Utara melalui Kuk-Bom Kim pada menit ke-74. Namun, penalti Yuta Matsumura pada menit ke-80 memberikan kemenangan 2-1 kepada Jepang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/51/1632183/timnas-basket-putra-indonesia-mencari-15-pemain-terbaik-untuk-diboyong-try-out-ke-australia-qxu.webp
Timnas Basket Putra Indonesia Mencari 15 Pemain Terbaik untuk Diboyong Try Out ke Australia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/24/kapten_timnas_portugal_cristiano_ronaldo_7_meray.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Malam Ini: Portugal Vs Hungaria!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement