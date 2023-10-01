Daftar 4 Negara yang Lolos Semifinal Sepakbola Asian Games 2023: Ada Timnas Korea Selatan U-24 hingga Timnas Uzbekistan U-24

DAFTAR empat negara yang lolos semifinal sepakbola Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Timnas Korea Selatan U-24 lolos bersama Timnas Uzbekistan U-24, Hong Kong U-24, dan Jepang U-24.

Babak perempatfinal Asian Games 2023 telah selesai dilaksanakan pada Minggu (1/10/2023) ini. Timnas Uzbekistan U-24, yang mengalahkan Timnas Indonesia U-24, di babak 16 besar berhadapan dengan Arab Saudi U-24.

Uzbekistan U-24 sukses unggul dua gol lebih dulu pada babak pertama melalui gol-gol Saidazamat Mirsaidov dan Alisher Odilov. Mohammed Maran sempat memperkecil ketertinggalan Arab Saudi U-24 menjadi 1-2, namun skor tetap tidak berubah hingga akhir.

Setelah itu, Timnas Jepang U-24 dipertemukan dengan Korea Utara U-24. Timnas Jepang U-24 sukses menang dengan skor tipis 2-1.

Gol Kotaro Uchino pada menit ke-50 sempat disamakan oleh Korea Utara melalui Kuk-Bom Kim pada menit ke-74. Namun, penalti Yuta Matsumura pada menit ke-80 memberikan kemenangan 2-1 kepada Jepang.