HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |21:57 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023
Timnas Indonesia U-24 akan melawan Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 besar sepakbola Asian Games 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang akan disiarkan secara live di RCTI itu tepatnya akan bermain pada Kamis 28 September 2023 pukul 15.30 WIB.

Pertarungan memperebutkan tiket ke perempatfinal itu pun akan tersaji di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou, China. Bagi Uzbekistan U-24, bermain di lapangan tersebut bukanlah hal yang terlalu dikhawatirkan.

Sebab selama di fase grup, Uzbekistan U-24 yang hanya melawan Hong Kong sebanyak dua kali di Grup C memang sejak awaa bermain di Shangcheng Sports Centre Stadium. Sehingga Uzbekistan U-24 sudah mengenal baik dengan kondisi lapangan yang berada di Hangzhou tersebut.

Berbeda dengan Timnas Indonesia U-24, mereka justru perlu beradaptasi dengan lapangan Shangcheng Sports Centre Stadium lantaran selama di Grup F, skuad Garuda bermain di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua. Sehingga Timnas Indonesia U-24 memiliki tantangan tambahan di babak 16 besar nanti.

Timnas Indonesia U-24

Satu hal yang pasti, Uzbekistan U-24 bukanlah lawan yang patut diremehkan. Uzbekistan U-24 lolos ke 16 besar usai menjadi juara Grup C.

Dalam Grup C itu Uzbekistan U-24 menjadi juara usai mengalahkan Hong Kong dua kali dengan skor 1-0 adn 2-1. Sementara Timnas Indonesia U-24 justru lolos dengan status peringkat tiga terbaik.

Halaman:
1 2
      
