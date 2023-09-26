Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023, Dony Tri Janji Beri Performa Terbaik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |17:57 WIB
Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023, Dony Tri Janji Beri Performa Terbaik
Dony Tri Pamungkas kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@donytripamungkas)
A
A
A

HANGZHOU – Pemain Timnas Indonesia U-24, Dony Tri Pamungkas, menatap optimis laga kontra Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023. Dia berjanji akan memberikan kontribusi terbaiknya untuk Timnas Indonesia U-24 agar melangkah makin jauh di ajang tersebut.

Skuad Merah-Putih akan berhadapan dengan Uzbekistan dalam babak 16 besar Asian Games 2023. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Shangcheng Sports Centre Stadium, Kamis 28 September 2023.

Dony Tri Pamungkas

Dony mengatakan, jika mendapatkan kesempatan turun laga dalam laga itu, dia akan berusaha menjalankan instruksi tim pelatih dengan baik. Dengan begitu, dia bisa membayar kepercayaan yang sudah diberikan tim pelatih.

"Saya berusaha maksimal di setiap kesempatan, termasuk bermain di tim nasional," kata Dony, dilansir dari laman Persija, Selasa (26/9/2023).

