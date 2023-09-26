Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jika Bawa Timnas Indonesia U-24 Lolos Final Asian Games 2023, Indra Sjafri Lewati Rekor Shin Tae-yong!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |17:32 WIB
Jika Bawa Timnas Indonesia U-24 Lolos Final Asian Games 2023, Indra Sjafri Lewati Rekor Shin Tae-yong!
Shin Tae-yong dan Indra Sjafri berkolaborasi demi kemajuan sepakbola Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
JIKA membawa Timnas Indonesia U-24 lolos final Asian Games 2023, Indra Sjafri sah melewati rekor Shin Tae-yong di turnamen antarnegara Asia, khususnya di level U-23. Sekadar diketahui, pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, masih dalam trek yang tepat membawa skuad asuhannya melaju jauh di cabang olahraga sepakbola putra Asian Games 2023.

Saat ini, Indra Sjafri telah meloloskan Timnas Indonesia U-24 ke 16 besar Asian Games 2023. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-24 akan bersua Timnas Uzbekistan U-24 pada Kamis, 28 September 2023 pukul 15.30 WIB.

Indra Sjafri

(Pelatih Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)

Peluang Timnas Indonesia U-24 mengalahkan Uzbekistan U-24 masih terbuka. Setidaknya ada tiga alasan yang melatarbelakangi, yakni kehadiran Ramadhan Sananta, Uzbekistan U-24 tidak bagus-bagus amat di fase grup plus Timnas Indonesia U-24 memiliki waktu istirahat lebih panjang.

Jika lolos dari 16 besar Asian Games 2023, Timnas Indonesia U-24 berpotensi bertemu Jepang U-24 di perempatfinal. Tentunya tak mudah ketika dihadapkan dengan Jepang U-24, sekalipun skuad Samurai Biru tidak diperkuat personel senior.

Andai secara luar biasa sanggup mengalahkan Jepang U-24, Timnas Indonesia U-24 kemungkinan bersua Korea Utara U-24 atau Arab Saudi U-24 di semifinal Asian Games 2023. Barulah jika menang atas Korea Utara U-24 atau Bahrain U-24, Timnas Indonesia U-24 hampir pasti menantang tim kuat Korea Selatan U-24.

Jika kondisi di atas terjadi, Indra Sjafri layak membusungkan dada. Ia layak disematkan sebagai pelatih yang lebih sukses ketimbang Shin Tae-yong.

