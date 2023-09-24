Indra Sjafri Tetap Apresiasi Timnas Indonesia U-24 meski Raih Hasil Mengecewakan di Fase Grup Asian Games 2023

INDRA Sjafri tetap apresiasi Timnas Indonesia U-24 meski raih hasil mengecewakan di fase grup Asian Games 2023. Skuad berjuluk Garuda Muda tersebut hanya menang sekali dari tiga laga selagi kalah dalam dua partai lainnya.

Timnas Indonesia U-24 menutup fase grup dengan kekalahan 0-1 dari Korea Utara U-24. Laga itu dimainkan di Zhejiang Normal University Stadium, Hangzhou, China pada Minggu (24/9/2023) sore WIB.

Gol tunggal Kim Yu-Song (40') menjadi penentu kemenangan Korea Utara U-24. Ini merupakan kekalahan kedua pasukan Indra Sjafri. Sebelumnya, mereka secara mengejutkan ditekuk oleh Taiwan U-24 (0-1).

Usai pertandingan, Indra tetap mengapresiasi perjuangan pemain kendati meraih dua hasil negatif. Pelatih berusia 60 tahun itu menegaskan, Timnas Indonesia U-24 sudah berjuang dengan sekuat tenaga.

"Saya sebagai pelatih mengapresiasi kinerja para pemain tiga pertandingan ini. Memang ada hal-hal yang harus diperbaiki sebagai catatan kami sebagai pelatih," ujar Indra dalam konferensi pers, dikutip pada Minggu (24/9/2023).