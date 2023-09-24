Hasil Sepakbola Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 Masih Imbang 0-0 hingga Menit Ke-30

HASIL sepakbola Asian Games 2023 antara Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 akan dibahas di sini. Garuda Muda -- julukan Timnas Indonesia U-24 -- masih tertahan 0-0 hingga menit ke-30.

Timnas Indonesia U-24 memerlukan kemennangan demi lolos ke babak 16 besar. Namun, skuad asuhan Indra Sjafri kesulitan memegang bola pada awal permainan.

Ramai Rumakiek sempat memberi ancaman, namun tembakannya terlalu mudah untuk ditaklukkan kiper lawan. Korea Utara U-24 juga memberi ancaman namun belum bisa membuka skor.