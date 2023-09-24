Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Sepakbola Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 Masih Imbang 0-0 hingga Menit Ke-30

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |15:32 WIB
Hasil Sepakbola Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 Masih Imbang 0-0 hingga Menit Ke-30
Timnas Indonesia U-24 kesulitan membuka skor kontra Taiwan U-24 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

HASIL sepakbola Asian Games 2023 antara Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 akan dibahas di sini. Garuda Muda -- julukan Timnas Indonesia U-24 -- masih tertahan 0-0 hingga menit ke-30.

Timnas Indonesia U-24 memerlukan kemennangan demi lolos ke babak 16 besar. Namun, skuad asuhan Indra Sjafri kesulitan memegang bola pada awal permainan.

Ramai Rumakiek sempat memberi ancaman, namun tembakannya terlalu mudah untuk ditaklukkan kiper lawan. Korea Utara U-24 juga memberi ancaman namun belum bisa membuka skor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/49/1629411/marc-marquez-absen-dari-motogp-australia-dan-malaysia-2025-usai-insiden-di-sirkuit-mandalika-rbr.webp
Marc Marquez Absen dari MotoGP Australia dan Malaysia 2025 usai Insiden di Sirkuit Mandalika
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement