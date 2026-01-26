Jordi Amat Ungkap Harapan untuk John Herdman di Timnas Indonesia

Jordi Amat punya harapan buat John Herdman selaku pelatih Timnas Indonesia (Foto: Okezone/Wikanto Arungbudoyo)

JAKARTA – Jordi Amat punya harapan tersendiri untuk John Herdman selaku pelatih Timnas Indonesia. Ia mengaku sudah berbicara langsung dengan sang juru taktik anyar lewat aplikasi percakapan.

Herdman sudah diperkenalkan secara resmi ke publik pada Selasa 13 Januari 2026. Ia menggantikan posisi Patrick Kluivert yang didepak PSSI usai gagal mengantarkan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.

1. Pantau Super League 2025-2026

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman nonton laga Persija Jakarta vs Madura United (Foto: Instagram/@officialjohnherdman)

Setelah lebih dari 10 hari diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, Herdman mulai memantau pertandingan Super League. Terbaru, ia menyaksikan langsung pertandingan Persija Jakarta kontra Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 23 Januari 2026 malam WIB.

Pasalnya, ada beberapa pemain Persija yang menjadi langganan Timnas Indonesia seperti Jordi Amat. Eks pemain Swansea City itu pun mengungkapkan harapannya untuk Herdman.

“Saya berharap dia sukses selalu di sini sebagai seorang pelatih Timnas Indonesia,” ucap Jordi usai laga melawan Madura United, dikutip Senin (26/1/2026).

Pria berusia 33 tahun itu mengatakan Herdman memiliki segudang pekerjaan yang harus dilakukan bersama Timnas Indonesia. Sebagai pemain, Ia akan terus menampilkan performa terbaiknya di lapangan agar dilirik oleh sang pelatih.

“Dia punya pekerjaan yang sangat penting untuk dilakukan. Dan, kami akan melakukan yang terbaik di lapangan. Sehingga, dia bisa memilih dengan apik, memilih yang terbaik untuk Indonesia,” ujar Jordi.